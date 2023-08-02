即納！最大半額！ 45r藍カディシャツデニムワンピースM 45rpm ロングワンピース

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メゾンドソイル ネック ギャザー ドレス 新品

45r藍カディシャツデニムワンピースです。

【新品】Split Ruffled Check Organza Dress



TODAYFUL エンブロイダリーメッシュドレス ベスト

サイズ2（M）

ロングドレス ASHILL パーティドレス

身幅57 着丈（肩から）116

タグ付新品未使 エトレトウキョウ etre tokyo ゼブラワンピース

※素人採寸の為多少の誤差はお許しください。

ニットワンピース L EPOCA 未使用 黒 パーティードレス

色は写真1〜8より少しだけ明るめかと思います。

CAPRICIEUX LE'MAGE ボレロSETアシメワンピース ブラック

［商品説明］

スナイデル ワンピース スプリングコート ジレ タグあり ウサギオンライン

手紡ぎ手織りのインドカディを藍染めし、ワンピースをつくりました。カディの特徴である、ムラと、でこぼことした味わい深い表情が魅力。ステッチは所々に金茶の糸を使い、デニムらしさを感じる仕上がりに。ネックやポケット、裾など随所にハンドでステッチを入れました。ハンドならではの不均一なステッチワークがなんとも言えない味わいです。広めの身幅ですが、後身頃にベルトをつけることで、リラックス感もありながらバランスよいシルエットに仕上げました。ムラ感の強いカディ

mina perhonen grass windワンピース

シャツデニム、どんな風合いに色が変化していくかも楽しみですね。45Rの本掲載製品です。

herlipto❤️Muguet-printed Romantic Dress

綿100%

ロンハーマン 刺繍 カシュクール ラップワンピース



2022現行品evam evaエヴァム エヴァ☆コットンシルクワンピースMグレー



★美品★uncrave ウォッシャブル ダブルクロス ジレワンピース2

一度着用後保管しておりました。

【タグ付き】【美品】2023SS ラルフローレン ワンピース 総柄 スカーフ調

軽くて着心地の良いワンピースです。

美品☆CLANE クラネ OLD FLOWER OP ワンピース 花柄 ベージュ

藍染カディの為もとからムラや独特の生地感があります。（写真10は特に素材感が気になる所です）45rのお品にご理解がある方、お好きな方如何でしょうか。

くみぞう様専用☆SACRA サクラ レオパードノースリーブワンピース

ご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォーティーファイブアールピーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただき、ありがとうございます。45r藍カディシャツデニムワンピースです。サイズ2（M）身幅57 着丈（肩から）116※素人採寸の為多少の誤差はお許しください。色は写真1〜8より少しだけ明るめかと思います。［商品説明］手紡ぎ手織りのインドカディを藍染めし、ワンピースをつくりました。カディの特徴である、ムラと、でこぼことした味わい深い表情が魅力。ステッチは所々に金茶の糸を使い、デニムらしさを感じる仕上がりに。ネックやポケット、裾など随所にハンドでステッチを入れました。ハンドならではの不均一なステッチワークがなんとも言えない味わいです。広めの身幅ですが、後身頃にベルトをつけることで、リラックス感もありながらバランスよいシルエットに仕上げました。ムラ感の強いカディシャツデニム、どんな風合いに色が変化していくかも楽しみですね。45Rの本掲載製品です。綿100%一度着用後保管しておりました。軽くて着心地の良いワンピースです。藍染カディの為もとからムラや独特の生地感があります。（写真10は特に素材感が気になる所です）45rのお品にご理解がある方、お好きな方如何でしょうか。ご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォーティーファイブアールピーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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