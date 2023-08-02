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即納！最大半額！ 45r藍カディシャツデニムワンピースM 45rpm ロングワンピース

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メゾンドソイル ネック　ギャザー ドレス　新品
45r藍カディシャツデニムワンピースです。
【新品】Split Ruffled Check Organza Dress

TODAYFUL エンブロイダリーメッシュドレス　ベスト
サイズ2（M）
ロングドレス　ASHILL パーティドレス
身幅57 着丈（肩から）116
タグ付新品未使　エトレトウキョウ　etre tokyo ゼブラワンピース
※素人採寸の為多少の誤差はお許しください。
ニットワンピース L EPOCA 未使用 黒 パーティードレス
色は写真1〜8より少しだけ明るめかと思います。
CAPRICIEUX LE'MAGE ボレロSETアシメワンピース　ブラック
［商品説明］
スナイデル ワンピース スプリングコート ジレ タグあり ウサギオンライン
手紡ぎ手織りのインドカディを藍染めし、ワンピースをつくりました。カディの特徴である、ムラと、でこぼことした味わい深い表情が魅力。ステッチは所々に金茶の糸を使い、デニムらしさを感じる仕上がりに。ネックやポケット、裾など随所にハンドでステッチを入れました。ハンドならではの不均一なステッチワークがなんとも言えない味わいです。広めの身幅ですが、後身頃にベルトをつけることで、リラックス感もありながらバランスよいシルエットに仕上げました。ムラ感の強いカディ
mina perhonen grass windワンピース
シャツデニム、どんな風合いに色が変化していくかも楽しみですね。45Rの本掲載製品です。
herlipto❤️Muguet-printed Romantic Dress
綿100%
ロンハーマン 刺繍　カシュクール ラップワンピース

2022現行品evam evaエヴァム エヴァ☆コットンシルクワンピースMグレー

★美品★uncrave ウォッシャブル ダブルクロス ジレワンピース2
一度着用後保管しておりました。
【タグ付き】【美品】2023SS ラルフローレン　ワンピース　総柄　スカーフ調
軽くて着心地の良いワンピースです。
美品☆CLANE クラネ OLD FLOWER OP ワンピース 花柄 ベージュ
藍染カディの為もとからムラや独特の生地感があります。（写真10は特に素材感が気になる所です）45rのお品にご理解がある方、お好きな方如何でしょうか。
くみぞう様専用☆SACRA サクラ　レオパードノースリーブワンピース
ご検討宜しくお願い致します。

★momo★プロフ一読してね❤︎様専用ページ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドフォーティーファイブアールピーエム
商品の状態目立った傷や汚れなし

美品 Tory Burch トリーバーチ シルク ミディワンピース

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LEONARD　レオナール　ロングワンピース　花柄　派手

お値下げしました！CLANE 2022SS ワンピース

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pinkey様専用

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ご覧いただき、ありがとうございます。45r藍カディシャツデニムワンピースです。サイズ2（M）身幅57 着丈（肩から）116※素人採寸の為多少の誤差はお許しください。色は写真1〜8より少しだけ明るめかと思います。［商品説明］手紡ぎ手織りのインドカディを藍染めし、ワンピースをつくりました。カディの特徴である、ムラと、でこぼことした味わい深い表情が魅力。ステッチは所々に金茶の糸を使い、デニムらしさを感じる仕上がりに。ネックやポケット、裾など随所にハンドでステッチを入れました。ハンドならではの不均一なステッチワークがなんとも言えない味わいです。広めの身幅ですが、後身頃にベルトをつけることで、リラックス感もありながらバランスよいシルエットに仕上げました。ムラ感の強いカディシャツデニム、どんな風合いに色が変化していくかも楽しみですね。45Rの本掲載製品です。綿100%一度着用後保管しておりました。軽くて着心地の良いワンピースです。藍染カディの為もとからムラや独特の生地感があります。（写真10は特に素材感が気になる所です）45rのお品にご理解がある方、お好きな方如何でしょうか。ご検討宜しくお願い致します。

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商品のサイズM
ブランドフォーティーファイブアールピーエム
商品の状態目立った傷や汚れなし

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16分钟前

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42f83e1598c920

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コメント (10)

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45r藍カディシャツデニムワンピースM 45rpm | evagamsac.com

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