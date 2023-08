100%正規品 クリスチャン m2625 ディオール ショルダーバッグ サドルバッグ SACAI ショルダーバッグ

【商品名】

m2625 クリスチャン ディオール SACAI ソフトバッグ テクニカル ファブリック グレインド カーフスキン

新品未使用品

定価:539,000円 税込

【出品備考】

213-500A27

【付属品】

保存袋、ギャランティカード、冊子

【状態】

新品未使用ですが保管品です。

■商品について

ブランド品の買取店にて真贋を判定した基準内商品です。

心斎橋ディオール店舗。

■コメントの返信について

コメントのご返信にはおおよそ1日~4日頂く可能性がございます。ご了承ください。

■発送業者

佐川急便 or 日本郵便(レターパック)

発送は平日のみです。

#送料無料

#DIOR

#トロッター

#サドルバッグ

#ショルダーバッグ

#ハンドバッグ

#トートバッグ

#ボストンバッグ

#ウスエトポーチ

#ウスエトバッグ

#ポーチ

#セカンドバッグ

#クラッチバッグ

#財布

#ウォレット

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 新品、未使用

