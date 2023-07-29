超大特価 MASA GREENON ザ・ゴルフ ウォッチ ノルム2プラス BK アクセサリー

2023.6に購入しました新品未開封品になります。

BEAMS GOLF / クレイジーパターン ヘッドカバー4点セット

カラー ブラック

新品未使用 スコッティドッグ タオル スコッティキャメロン ゴルフ ドック

他サイトでも出品している為、タイミング次第では在庫切れになる可能性がありますのでご了承くださいませ。

ごるふすりー様専用です。



スコッティキャメロン ヘッドカバーセット

日本正規品 MASA GREENON（グリーンオン） 腕時計型GPSゴルフナビ 2022年モデル ザ・ゴルフ ウォッチ ノルム2プラス BK（ブラック）

【グリーンオン】ザ・ゴルフウォッチ ノルム2 プラス



BRIEFING ×WIND AND SEA ドライバー用ヘッドカバー

★ 現在地とグリーンの高低差と、傾斜を考慮した打つべき距離(目安距離)を表示します。(高低差表示)

POLO RalphLauren ヘッドカバー ラウンドポーチ セット



スコッティキャメロン タイトリスト プロv1xボール

★ 画面が回転し、現在地から見たグリーン周りの形状を表示します。(スマートグリーン)

ブリーフィング アイアンカバー セット



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★ ショット／スコア記録・飛距離測定が自動に(オートショット)。データをアプリに転送すれば、レイアウト画像上にショット位置と飛距離を表示できます。

【TRT様】VENTUS BLUE TR 6S PINGスリーブ ドライバー用



Under Armour Big Shot用Revant交換レンズ、偏光

* 外形寸法：62.7（高さ）× 40.8（幅）× 11.8（厚さ）mm

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* 腕回り：140〜220mm

ゴルフシュ-ズ型エナメルキーホルダ－＋ピンバッチ

* 重量：約46g（バッテリー含む）

Diorスポーツ ゴルフ サンバイザー ブラウン

* 液晶：1.28インチ 反射型カラー液晶（バックライト付き）

ボイスキャディＴ２Ａ ゴルフGPS腕時計ナビ 高低差機能搭載

* 解像度：176×176 ピクセル

ガーミン ゴルフナビ GPS アプローチ S62 ホワイト

* 電池：充電式リチウムイオン電池

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* 連続使用時間：

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・GPS使用時：最大24時間

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・時計のみ：約10日間

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※いずれも、バックライト・Bluetoothがオフの場合

【レア 未開封】スコッティキャメロン パターカバーリーシュ&パッティングディスク

* 外部インターフェース

ストリートバイカーズ タンクバッグ

・有線：充電用USBケーブル

GARMIN アプローチS62 ホワイト プロテクター付

・無線：Bluetooth 5

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* 防水：3気圧防水

MASA GREENON ザ・ゴルフ ウォッチ ノルム2プラス BK

* GPS：

スターウォーズ テーラーメイド ヘッドカバー

・GPS（L1C/A）・みちびき（L1C/A）対応

おはぎ様専用 3点 アイアンカバー

・DGPS：みちびき（L1S）・SBAS対応

ファインキャディ J100 ゴルフ 距離計

* 使用温度範囲：-10℃〜+60℃（充電温度範囲：0℃〜+45℃）

新品・未使用♬マスターバニーエディション byパーリーゲイツ ヘッドカバー 2点

* センサー：電子コンパス、加速度センサー

ラッセルノ RUSSELUNO ヘッドカバー

* 付属品：充電用ケーブル、取扱説明書、保証書

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* データ更新方法：スマートフォン/タブレット用アプリ「GREENON」

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2023.6に購入しました新品未開封品になります。カラー ブラック他サイトでも出品している為、タイミング次第では在庫切れになる可能性がありますのでご了承くださいませ。日本正規品 MASA GREENON（グリーンオン） 腕時計型GPSゴルフナビ 2022年モデル ザ・ゴルフ ウォッチ ノルム2プラス BK（ブラック）★ 現在地とグリーンの高低差と、傾斜を考慮した打つべき距離(目安距離)を表示します。(高低差表示)★ 画面が回転し、現在地から見たグリーン周りの形状を表示します。(スマートグリーン)★ ショット／スコア記録・飛距離測定が自動に(オートショット)。データをアプリに転送すれば、レイアウト画像上にショット位置と飛距離を表示できます。* 外形寸法：62.7（高さ）× 40.8（幅）× 11.8（厚さ）mm* 腕回り：140〜220mm* 重量：約46g（バッテリー含む）* 液晶：1.28インチ 反射型カラー液晶（バックライト付き）* 解像度：176×176 ピクセル* 電池：充電式リチウムイオン電池* 連続使用時間：・GPS使用時：最大24時間・時計のみ：約10日間※いずれも、バックライト・Bluetoothがオフの場合* 外部インターフェース・有線：充電用USBケーブル・無線：Bluetooth 5* 防水：3気圧防水* GPS：・GPS（L1C/A）・みちびき（L1C/A）対応・DGPS：みちびき（L1S）・SBAS対応* 使用温度範囲：-10℃〜+60℃（充電温度範囲：0℃〜+45℃）* センサー：電子コンパス、加速度センサー* 付属品：充電用ケーブル、取扱説明書、保証書* データ更新方法：スマートフォン/タブレット用アプリ「GREENON」

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