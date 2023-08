▪️商品説明▪

全長約182㎝ 写真にてご確認下さい。

メーカー等不明です。

付属品は包み布のみです。汚れていたので洗濯しましたが汚れ、シミが取りきれませんでした。状態は悪いです。

ケースは付いていません。

本体にシミ、擦り傷、汚れ、埃、金具部分にサビ等写真以外にもありますが全ては撮りきれませんでした。

特に目立つシミは写真9、10枚目と傷は写真5枚目です。

動作確認等何もしておりません。

現状品ですので神経質な方はご遠慮下さい。

又専門知識が無いので詳しい事は分かりませんでした。

▪️送料、発送方法▪️

この商品は②です。

①全国メルカリ便にて送料込みです。

②160サイズを超える品は他運送会社から発送致します。沖縄、北海道、離島は追加料金を上乗せ致しますので、対象地域の方は購入前にコメント下さい。

■注意事項■

商品は全て発送前に再度部品や状態のチェックをして発送し

ています。

配送中の事故などで破損等あった場合は発送会社への連絡

をお願いします。

発送前の故障はなかったのにお届け後に壊れていた、などの

トラブルが多々あります。

購入後のトラブル防止としてご理解の程よろしくお願いしま

す。

▪️その他▪️

※商品は売れなければ徐々にお値下げしておりますので、ご視聴宜しくお願い申し上げます。

値下げ即決希望の方はコメントより希望金額を明記の上コメントください。

折合いの付く金額であれば返信致します。

合わない金額の方は削除致しますのでご了承下さい。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

