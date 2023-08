■フォロー割ございます!■

アカウントフォローで100円引き!(一部適用外)

こちらの商品は

●1点限り!なので早い者勝ちです!

●送料無料!

●匿名配送!

●即購入OKです!

◇お得なおまとめ割りは10%~50%のお値引き◇

#ともかファッション商品一覧 ←ファッション、アパレル商品一覧はこちらです!

よろしくお願いします!

----------------------------------------

・管理番号:f2042703

・商品名:ジャケット

・ブランド、メーカー:BURBERRY BLACK LABEL

・サイズ:M相当

・カラー:ネイビー

・素材:羊毛、ポリエステル、キュプラ

商品について⋆°。✩

・実寸(平置き)

肩幅 約 44cm

袖丈 約 62.5cm

身幅 約 56cm

着丈 約 77cm

・状態

B…使用感はありますが、全体的に綺麗です。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど

【JUNK】ジャンク品

◇古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございますので、神経質な方のご購入はお控えください。

◇アクセサリーや靴、小物等は参考品です。

◇状態は個人独自の基準です。使用感などは人によって感じ方に差があるので、ご了承ください。

◇素人採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんが、ご容赦ください。

◇保管上や梱包でのシワはご容赦ください。

◇商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。

◇発送方法は梱包状態により予告無く変更する場合がございますので、ご了承ください。ご希望があればお伝えください。

自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

