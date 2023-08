アサヒペンタックス SP F SPOTMATIC

ペンタックス SP SUPER TAKUMAR 55mm F1.8 s2877j

Super-Multi-Coated TAKUMAR 55mm f1.8

【美品】Nikon F2 フォトミックA DP-11 ファインダー



Nikon ニコン F フォトミックFTN フィルムカメラ

【 レンズ・ボディ整備済 】

SaDo様専用 超美品 CONTAX コンタックス G1



FUJIFILM GSW680Ⅲ 6×8 中判カメラ

※ 動作保証付です。

ライカ ミニルックス leica minilux フィルムカメラ チタン

保証内容は「プロフィール欄」に記載しておりますのでご確認ください。

Fuji Klasse Black 35mm フィルムカメラ w/Case



【新同品】 PENTAX ESPIO 115G ケース ストラップ付 #2470

【ボディ】

【並品】 OLYMPUS μ mju ZOOM 105 1536

- 巻き上げ/シャッター機構整備済。

完動品◎ペンタックスSP × 55mm f1.8 フィルムカメラ #190

- ファインダー清掃。

ペンタックス SP F SPOTMATIC/TAKUMAR 55mm f1.8

(スクリーン清掃、接眼レンズ清掃、プリズム拭き上げ済)

OLYMPUS OM-D E-M10 MarkII ボディ ブラック

- モルト張替済。

INSTAX500AF

- 露出計動作致します。

【動作確認済】 YASHICA ELECTRO 35 MC d0605-5x p

単体露出計と同じ値を示すよう調整済です。

ライカLマウント◎Nicca 3F(ニッカ3F型)

(測定にはGOSSENを使用しております。)

【清掃・動作確認済】Canon Canonflex RM フィルムカメラ&レンズ



instax square SQ10

新品の電池をお付け致します。

Konica コニカ C35 flashmatic コンパクト フィルムカメラ

(現在入手できる、PX625ボタン電池1.5Vを使用できるように調整済。)

RetinaⅡa【正常品】



【なるみ様専用】CONTAX Tvs 28-56mm f/3.5

【レンズ】

【美品】CANON EOS 6D ボディ

- 分解清掃、ヘリコイドグリスアップ済。

ビッグミニ Konica Big Mini F 35mm Film Camera

光学、操作感ともに良い状態です。

fujifilm silvi f2.8 フィルムカメラ 富士フイルム



整備済❗️Nikon ニコン FM10 ボディ美品+Aisズームレンズ+取説付❗️

よろしくお願い致します。

極上ニコンFフォトミックボディー690万代



昭和レトロ フジカ 35 オート-M 1眼レフカメラ フィルムカメラ 1:2.8

Thank you very much for seeing it.

【整備済・完動品】 OLYMPUS 35 DC

Customers from overseas can purchase from here.

★kiki様専用★ MINOLTA ミノルタ X-700 フィルム一眼レフカメラ

https://buyee.jp/?lang=en

OLYMPUS PEN-EE-3 35mm ハーフフレームフィルムカメラ#151



~メカニカルニコンの名機~Nikon F アイレベル シルバー 元箱

⚫︎⚫︎「 お願い 」⚫︎⚫︎

【値下げ】ミノルタ MINOLTA カメラ レンズ ジャンク まとめ売り



FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini 25 白

※ 以下のような出品者からの購入につきましては十分にご留意頂けますと幸いです。

ミノルタ ニュー X-700 28-85mmセット



【週末限定割引】KYOCERA CONTAX G2 フラッシュセット

許認可を受けずに「仕入れを伴った反復販売」を行なっている出品者が散見されます。

ペンタックス PENTAX LX 後期モデル フィルムカメラボディ



【C2957】CANON AE-1 シルバー レンズセット

[ メルカリなどのフリーマーケットにおいても、「仕入れを伴った反復販売(商売行為)」を行うには、古物商などの許認可取得が義務となっています。]

ペンタックス SP & Super-Takumar 55mm F1.8#38



Konica コニカ AUTO FOCUS RECORDER 35mm

許認可を受けた場合は、「許可番号」をプロフィールまたは商品説明欄に記載することが法令により義務付けられています。

純正品 Rollei CLASSIC35(チタン) カメラの背面カバー

無許可 及び 許可番号不記載の場合、古物商においては「古物営業法違反」となり「懲役や罰金などの刑罰」の対象となる出品者です。

☆プリズム腐食無し☆ OLYMPUS OM-1 28mm F3.5



ジャンク品 CANON NEW F-1 50mm f1.4付き

「 ※ 当方は法令に則り許認可を受けております。」

Sナリア様専用 レンズ



✨未使用品✨FUJIFILM instax mini Evo フィルムカメラ

古物商許可

ゼンザブロニカ ZENZA BRONICA GS-1

第452490003588号

【値下げしました!】RICOH リコーGR1 フィルムカメラ ジャンク品

神奈川県公安委員会

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アサヒペンタックス SP F SPOTMATICSuper-Multi-Coated TAKUMAR 55mm f1.8 【 レンズ・ボディ整備済 】※ 動作保証付です。保証内容は「プロフィール欄」に記載しておりますのでご確認ください。【ボディ】- 巻き上げ/シャッター機構整備済。- ファインダー清掃。(スクリーン清掃、接眼レンズ清掃、プリズム拭き上げ済)- モルト張替済。- 露出計動作致します。単体露出計と同じ値を示すよう調整済です。(測定にはGOSSENを使用しております。)新品の電池をお付け致します。(現在入手できる、PX625ボタン電池1.5Vを使用できるように調整済。)【レンズ】- 分解清掃、ヘリコイドグリスアップ済。光学、操作感ともに良い状態です。よろしくお願い致します。Thank you very much for seeing it.Customers from overseas can purchase from here.https://buyee.jp/?lang=en⚫︎⚫︎「 お願い 」⚫︎⚫︎※ 以下のような出品者からの購入につきましては十分にご留意頂けますと幸いです。許認可を受けずに「仕入れを伴った反復販売」を行なっている出品者が散見されます。[ メルカリなどのフリーマーケットにおいても、「仕入れを伴った反復販売(商売行為)」を行うには、古物商などの許認可取得が義務となっています。]許認可を受けた場合は、「許可番号」をプロフィールまたは商品説明欄に記載することが法令により義務付けられています。無許可 及び 許可番号不記載の場合、古物商においては「古物営業法違反」となり「懲役や罰金などの刑罰」の対象となる出品者です。「 ※ 当方は法令に則り許認可を受けております。」 古物商許可第452490003588号 神奈川県公安委員会

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Nikon ニコン L35AD2 ピカイチ動作品 コンパクトフィルムカメラハッセルブラッド 500CM A12マガジン付き【希少・未使用品】OLYMPUS Ecru オリンパス エクリュ 限定品KONICA BIG mini BM-301 フィルムカメラ【整備済・完動品】 OLYMPUS PEN EE-3 ボルドー【動作品】PENTAX ペンタックス 67 TTL 中判カメラ 木製グリップ付canon NEW F-1 フィルムカメラ レンズ FD50mm 動作品フジフィルム ネオパン100 acros 35mm 100ft×2 7.8