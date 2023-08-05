【50％OFF】 バートル　2023年　最新モデル‼︎ ファン＋バッテリー2個セット‼︎エコバッグ付き 扇風機

■■■2023年最新モデル 写真現品有り■■■

しもっちさん専用バッテリー＆ファンセット(ななめタイプ）２セット



キメツ様専用 BALMUDA GreenFan C2 A02A-WK 中古

スパイダーレッドファン＋ブラックとミルスグリーンバッテリー２個セット‼︎

バートル 2023年 最新モデル‼︎ ファン＋バッテリー2個セット‼︎エコバッグ付き



冷風扇 冷風機 冷風扇風機 強力 【3面ウェットフィルターで強力冷風】イオン発生



ソニー REON POCKET 4 NEW

※今ならアシックスエコバッグ1個付き‼︎

バートル 2023SS バッテリー＆カラーファンセット AC360＆AC370

（サイズ縦 約45cm 横 約35cm 幅 約17cm 黒）

@R-7 dyson ダイソン Pure Hot+Cool HP00 新品



リモコン付き dyson ダイソン タワーファン AM02

※お値下げ不可

レトロ アンティーク ビンテージ 工場扇 扇風機 什器 店舗



National F-30MB

【商品説明】

【ほぼ新品】2020年製 Dyson ダイソン Hot+Cool AM09

BURTLE バートル AIRCRAFT エアークラフト

バートル扇風機2023年ファン×バッテリー2個【アーバンブラック×ブラック】

AC371 ファンユニット+ AC360 リチウムイオンバッテリー

るん子⭐︎様専用IRIS OHYAMA ポータブルクーラー IPA-2221G-W



昭和家電 東芝扇風機LZ型（4枚羽根）（ジャンク品）

2023年モデルのファンとバッテリーのセット‼︎

アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 上下左右首振り 24畳 パワフル送風



空調作業服 ファンバッテリー セット 20V大風量 最長23時間使用時間 4段階

京セラIT社の19Vパワーバッテリーと防水ブラシレスモーターファンのハイスペックデバイスにより毎秒90リットルの最大風量‼︎

新品未使用・未開封 バートル 360 19Vバッテリー 370ファン セット ①



イルハム様専用 山善移動式クーラー YEC-K22

【カラー】

半袖ブルゾンセット 色60 バートル 空調服【AC360 緑 370 1156】

・バッテリー

REON POCKET 4 試着のみ RNPK-4 sony

35.ブラック＋14.ミルスグリーン２個セット

扇風機 東芝



Panasonic ナノイー 扇風機 F-CJ329 リモコン アダプター付

【ファン】

IRIS IPA-2822G WHITE 美品

70.スパイダーレッド

あんぴょん様専用 Dyson AM09 2019年製品 hot+cool



扇風機-レトロ

【1セット内容】

バートル 2023年 空調服 19V ミルスグリーンバッテリー2個&ライムファン

リチウムイオンバッテリー × 1

National ナショナル レトロ扇風機 F-30Mz

充電器 × 1

1502 BALMUDA GreenFan C2 サーキュレーター

取扱説明書 / 保証書 × 1 ※こちらセットが２個です

冷風機 冷風扇 スリム 扇風機 タワーファン 4個保冷パック 12時間タイマー



バートル 17v 空調服 セット

ファン × 2

ペコペコ様

ファンケーブル × 1

2023年バートルアーバンブラックファン×ブラックバッテリー19Vセット 扇風機

ファンフィルター × 2

YAMAZEN YMS-183 【美品】値下げしました✨️

取扱説明書 / 保証書 × 1

ダイソンピュアクール 扇風機



バートル 空調服 バッテリーファンセット最新 AC360緑AC370黒



・冷風機 冷風扇 冷風扇風機 スポットクーラー 8ℓ大容量タイプ【リモコン付き】

★仕様

しもっちさん専用バッテリー＆ファンセット(ななめタイプ）２セット

約3.5時間の急速充電

キメツ様専用 BALMUDA GreenFan C2 A02A-WK 中古

品番AC360 リチウムイオンバッテリー

バートル 2023年 最新モデル‼︎ ファン＋バッテリー2個セット‼︎エコバッグ付き

バッテリー容量3,350mAh / 18V (60.3Wh)

冷風扇 冷風機 冷風扇風機 強力 【3面ウェットフィルターで強力冷風】イオン発生

質量343g

ソニー REON POCKET 4 NEW

外寸H115mm×W77mm×D25mm

バートル 2023SS バッテリー＆カラーファンセット AC360＆AC370

充電時間約3.5時間

@R-7 dyson ダイソン Pure Hot+Cool HP00 新品

対応機種AC370、AC371、AC310、AC311

リモコン付き dyson ダイソン タワーファン AM02

※AC370、AC371、AC310、AC311ファンの専用品です。

レトロ アンティーク ビンテージ 工場扇 扇風機 什器 店舗

※AC270、AC271以前のファンおよびAC180ファンケーブル、AC190充電器は使用できません。

National F-30MB

19V設定時1時間＋13V:約5時間(平均63ℓ/秒)

【ほぼ新品】2020年製 Dyson ダイソン Hot+Cool AM09

13V設定時1.5時間+約6時間(平均60ℓ/秒)

バートル扇風機2023年ファン×バッテリー2個【アーバンブラック×ブラック】

9V設定時約13時間

るん子⭐︎様専用IRIS OHYAMA ポータブルクーラー IPA-2221G-W

6V設定時約30時間

昭和家電 東芝扇風機LZ型（4枚羽根）（ジャンク品）



アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 上下左右首振り 24畳 パワフル送風



空調作業服 ファンバッテリー セット 20V大風量 最長23時間使用時間 4段階

★商品到着致しましたら動作確認を必ずお願い致します。

新品未使用・未開封 バートル 360 19Vバッテリー 370ファン セット ①

★メーカー保証は初期不良のみです。

イルハム様専用 山善移動式クーラー YEC-K22



半袖ブルゾンセット 色60 バートル 空調服【AC360 緑 370 1156】



REON POCKET 4 試着のみ RNPK-4 sony

土日祝発送不可。

商品の情報 ブランド 京セラ 商品の状態 新品、未使用

■■■2023年最新モデル 写真現品有り■■■スパイダーレッドファン＋ブラックとミルスグリーンバッテリー２個セット‼︎ ※今ならアシックスエコバッグ1個付き‼︎（サイズ縦 約45cm 横 約35cm 幅 約17cm 黒） ※お値下げ不可【商品説明】BURTLE バートル AIRCRAFT エアークラフト AC371 ファンユニット+ AC360 リチウムイオンバッテリー 2023年モデルのファンとバッテリーのセット‼︎京セラIT社の19Vパワーバッテリーと防水ブラシレスモーターファンのハイスペックデバイスにより毎秒90リットルの最大風量‼︎【カラー】・バッテリー35.ブラック＋14.ミルスグリーン２個セット【ファン】70.スパイダーレッド【1セット内容】リチウムイオンバッテリー × 1充電器 × 1取扱説明書 / 保証書 × 1 ※こちらセットが２個ですファン × 2ファンケーブル × 1ファンフィルター × 2取扱説明書 / 保証書 × 1★仕様約3.5時間の急速充電品番AC360 リチウムイオンバッテリー バッテリー容量3,350mAh / 18V (60.3Wh)質量343g外寸H115mm×W77mm×D25mm充電時間約3.5時間対応機種AC370、AC371、AC310、AC311※AC370、AC371、AC310、AC311ファンの専用品です。※AC270、AC271以前のファンおよびAC180ファンケーブル、AC190充電器は使用できません。19V設定時1時間＋13V:約5時間(平均63ℓ/秒) 13V設定時1.5時間+約6時間(平均60ℓ/秒) 9V設定時約13時間6V設定時約30時間 ★商品到着致しましたら動作確認を必ずお願い致します。★メーカー保証は初期不良のみです。土日祝発送不可。

商品の情報 ブランド 京セラ 商品の状態 新品、未使用

扇風機 東芝Panasonic ナノイー 扇風機 F-CJ329 リモコン アダプター付