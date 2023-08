フォロー割

クロエ Chloe ハンドバッグ 馬蹄チャーム付 レッド

プロフィールご覧下さいませ。

○アイテム

色 : ヌード(ベビーピンクに近いお色味です)

※現在は売り切れとなっているお色味のようです。

価格 : 26,000円

サイズ : 7.5×13×7㎝

ハンドル付きサイズ:12.5 x 13 x 7㎝

ショルダーストラップ:119㎝

重さ:125g

マグネットタブ留めによる二タイプの開閉

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

傷や汚れなく綺麗です!

○カラー

ピンクベージュ

○素材

レザー

○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・個物市場・ストア商品

鑑定済み商品

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

