ジョーダン1青2001年復刻モデルとなります。

P アトランティックスターズ Atlantic stars スニーカー レザー

主観ではありますが年数経過の割にはまだ綺麗な方だとは思いますが、経過による劣化等は見られる商品となります。

値下げ✨美品☆NIKE☆カイブリッド☆S2☆27.5

付属品なし。

アマ・マニエール PS エアジョーダン12 『17cm』



27新品 newbalance u990TA4 grayday テディサンティス

現状での販売となりますので古着などにご理解が得られない方はご購入をお控え下さい。また、すり替え防止の為、返品やクレームは受け付けておりません。

adidas SULA made in FRANCE ビンテージ ユーズド

お値段交渉賜ります。常識外れのお値引き交渉に関しましては、コメント削除後、ブロック致しますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

ジョーダン1青2001年復刻モデルとなります。主観ではありますが年数経過の割にはまだ綺麗な方だとは思いますが、経過による劣化等は見られる商品となります。付属品なし。現状での販売となりますので古着などにご理解が得られない方はご購入をお控え下さい。また、すり替え防止の為、返品やクレームは受け付けておりません。お値段交渉賜ります。常識外れのお値引き交渉に関しましては、コメント削除後、ブロック致しますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

Lunge × Adam et Rope Classic Walk新品未使用 NIKE ナイキ by you dunk ダンクNike Air Jordan1 high strap campus blackNIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG CO.JP 27.5【美品】NIKE AIR MAX 1/97 Sean WotherspoonNIKE LEBRON Ⅸ BLACK/LIMEct70 コンバース カーキ