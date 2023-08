ブティックニコルのロングワンピースです。

サイズ表記はありません。

MとしましたがLに近いかと思います。

身幅45cm。

着丈126cm。

裏地はありません。

ご覧いただいておわかりかと思いますが、とても印象的なドレスです。

裾部分のデザインが独特です。前部分のみ長くなっておりねじって縫いつけてあります。

素材も麻レーヨンでほんの少し光沢があり、とても高級感があります。

未使用ですが、自宅保管の長いものであることをご理解くださる方のご購入をお願いいたします。

ご質問等お気づきの点がありましたら、お気軽にコメントお願いいたします。

カラー···グレー

柄・デザイン···ボーダー

袖丈···袖なし

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブティックニコル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

