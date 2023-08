【 化物語 】

・化物語 全6巻

・偽物語 全5巻

・猫物語.黒 全2巻

・猫物語.白 全2巻

・傾物語 全2巻

・囮物語 全2巻

・鬼物語 全2巻

・恋物語 全2巻

・花物語 全2巻

・憑物語 全2巻

・終物語 全8巻

《計35巻》

ディスク35枚 ジャケット35枚

________

こちらはレンタル使用済みDVDです。

■ 状態について

※ディスク/ジャケットには、管理シール貼付・折り目・ヤケ・スレ・破れ・汚れ等がございます。

※動作確認済みですが全ての機器での再生を保証するものではございませんのでご了承ください。多少のノイズ・映像飛びなどある場合がございます。

■ 配送方法について

安心安全匿名配送にて発送いたします。

(らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便)

ご入金後1日〜2日以内の発送を心がけております。

発送は紙ジャケットとディスクのみです。

ディスクは不織布ケースに入れ発送いたします。

レンタル落ちにご理解いただける方宜しくお願いいたします。

________

他にも多数出品中!

⇒ \ #SLg*DVD #SLg*アニメ /

複数商品をご購入の場合、お値引きいたしますのでご購入前にコメントをお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

