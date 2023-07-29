注目ブランド Supreme®/JUNYA 2021aw WATANABE des COMME Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品名：Supreme®/JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN Nature Tee

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※21ssより、ペーパーレス化の為、納品書が元よりありません。予めご了承願います。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

商品名：Supreme®/JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN Nature Teeシュプリーム ジュンヤ ワタナベ コムデギャルソン tシャツ○COLOR/STYLE： Black○SIZE：Medium○新品未使用(試着なし)中身の確認の為、箱を開けただけで、商品を袋からもだしておりません。誠に申し訳ありませんが、お値下げ不可になります。予めご了承願います。※プロフィールのご確認をお願い致します。【付属品】◯ステッカー※出品画像②、全て付属させて頂きます。※21ssより、ペーパーレス化の為、納品書が元よりありません。予めご了承願います。出品画像③、supremeから届きました状態にて、発送させて頂きます。急に出品削除する場合がございます。予めご了承願います。よろしくお願い致します。

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