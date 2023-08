新品未使用、コルテのラスカルです。

純正シューツリー付き。

こちらの靴は元々はBERGE RONNETTEという染める前の素の濃い茶色の革EVENE(黒檀)というパティーヌの手法で染めてもらっています。

見た目の色は濃淡のあるブラウンのアンティークカラーです。

ブランド:CORTHAY

素材 : BOX CARF

モデル:RASCAL

カラー : EVENE(黒檀)

ラスト : SEVRES(セーブル)

サイズ:8インチ(日本サイズ26cm相当)

価格 : 291500円(税込)+革の染め料金17600円(税込)

原産国 : フランス

製法 : グッドイヤーウエルト製法

※1レザーですので細かいスレや傷があります。

※2箱や包み紙に汚れや破れ、破損がありますご了承ください。

※3純正シューツリーですが左右で微妙に大きさや形が異なる事があります、ご了承ください。

おまけ程度に考えて頂けると幸いです。

【RASCAL】

ベクテーグル(鷲のくちばし)と呼ばれる独特なスクエアトウが特徴のコルテ。

こちらのラスカルはローファータイプですが実は見えない様に甲ゴムタイプになっているので着脱も楽です!

シックなスーツやジャケット&パンツの着こなしはもちろん、洗いざらしのジーンズ、カーゴパンツなどに合わせても非常に軽妙に決まるコルテの名作です!

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド コルテ 商品の状態 新品、未使用

