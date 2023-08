カラー···ピンク

3年前に銀座店で特別招待された際に購入しました。

価格は16万5000円でした。

ナンバリング写真ありますので、ご安心ください。

使用は一切使用しませんでした。他のブランドバッグも買った際にそちらを使っていたため。

アウトレットにも降りていない一点ものですので、この機会にいかがでしょうか。

(取引について)

以下必読願います。

購入者はトラブルの防止のため読んだとさせて頂きます。

購入後に3Nを知らなかったと言う方が1人いたため、そう言った方は購入お控えお願いします。

細かなことは、写真でご判断してご自身の責任でご購入ください。

商品によっては配送時に、細部の破損や汚れ、劣化の進行などの見落としがある場合がございます。

完璧の完璧を求める方、神経質な方はお控えください。

中身すりかえのトラブル防止を考え、3N厳守です。

3Nしっかり守れる方のみご購入お願い申し上げます。

受け取り後は、評価をお願い致します。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

