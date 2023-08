︎ 2点以上のご購入でおまとめ割り引きさせて頂きます♡

❁⃘商品説明❁⃘

フラワーモチーフ パール ニットワンピース

◆タグ付き新品◆

身頃のフラワーモチーフ刺繍にパールのビジューが素敵なニットワンピースです。

︎✿カラー

薄ピンク

︎✿素材

画像参照

︎✿サイズ

表記 36

平置き測定(cm)

着丈99

身幅34.5

肩幅33.5

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルスタンダードクロージング 商品の状態 新品、未使用

