こちらは、1960年代チェコ製Zelezny Brod Sklo(ZBS)のMiloslav Klinger(ミロスラフ ・クリンガー)デザインによるヴィンテージ ボヘミアンのアートベースです。

ヴィンテージボヘミアン特有の程よく淡いグリーン。周囲の装飾がなんとも面白く有機的。上部の魚口と呼ばれるデザインは当時のトレンドです。

サイズ

高さ:約20cm

幅:約12cm(最大)

重量:620g。

※ヒビ、カケ、チップなどのない大変良好なヴィンテージ・コンディションです。

※お値下げのご相談などお気軽にコメントいただければ幸いです。

※出品中の商品から複数ご購入希望の方には、お値引きさせていただきますので、事前にコメントよりお気軽にご連絡ください。

※リサイクル資材を活用した丁寧な梱包を心がけています。

#LouisPoulsen

#ルイスポールセン

#ペリアン

#ウェグナー

#モーエンセン

#コルビジェ

#プルーヴェ

#パントン

#イームズ

#ミッドセンチュリー

#バウハウス

#北欧

#ヴィンテージ

#ミルクグラス

#建築家

#デザイン

#アート

#インテリア

#木製

#casabrutus

#minaperhonen

#民芸

#アンティーク

#生活

#暮らし

#雑貨

#CasaBRUTUS

#Premium

#暮らしの手帖

カテゴリ···花瓶

形状···丸形

テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧、北欧モダン

主な素材···ガラス

商品の情報 ブランド アクメファニチャー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

