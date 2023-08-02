【楽天最安値に挑戦】 【ケイケイママ様】ソーラーパネル ソーラーチャージャー 100W 折りたたみ式 その他

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〜商品について〜

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◉最大出力（合計）: 100W

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◉変換効率: 20%以上

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◉定格電圧: 18V

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◉定格電流: 5.55A

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◉開放電圧: 21.6V

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◉短路電流: 6.1A

2023年3月購入品／ECOFLOW／DELTA2／専用ケース付き

◉DC出力: 18V±5%（最大100W）

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◉USB-A出力1: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A

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◉USB-A出力2: 5V 2.4A

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◉USB-C出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A /20V 2.25A

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◉使用温度範囲: -10℃~65℃

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⭐️新品・未使用（未開封）⭐️送料無料、匿名配送ですのでご安心ください♪♪⭐️コメント無し・即購入歓迎（24時間以内に発送します）❤︎他のオススメ商品はこちら❤︎#yukurico〜商品について〜❤️【商品仕様】◉最大出力（合計）: 100W◉変換効率: 20%以上◉定格電圧: 18V◉定格電流: 5.55A◉開放電圧: 21.6V◉短路電流: 6.1A◉DC出力: 18V±5%（最大100W）◉USB-A出力1: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A◉USB-A出力2: 5V 2.4A◉USB-C出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A /20V 2.25A◉使用温度範囲: -10℃~65℃❤️【100Wのパワフル充電】最大出力100Wでポータブル電源の蓄電におすすめです。USB-Cポートは最大45W出力対応でノートパソコンなど多くの電力を必要とする機器にも安心してご使用いただけます。※実際の出力は天候や日射強度により変動致します。❤️【3種類の出力ポート搭載】USB-A、USB-C、DC5521の3種類の出力ポートを搭載。ご使用の機器に合わせてポートを選択いただけるので、幅広い機器への充電にご使用いただけます。DC出力ポートはポータブル電源への充電にもおすすめです。❤️【高耐久・高転換率】単結晶シリコン搭載、オックスフォード布採用で高い転換率と耐久性を実現。❤️【薄くて軽量、コンパクト】使用しないときにはコンパクトに折りたたんで収納することが可能。ハンドバッグサイズで持ち運びも簡単です。$$13000

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