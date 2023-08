22SS のBALENCIAGA NO COMMENT T-shirtです。

カラーはダークグレーです。

サイズ XS(L相当)

肩幅54身幅62着丈75

こちらで購入し一度もきませんでした。目立つダメージや汚れなどはありません。

購入時よりダメージ加工のあるお品になります。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

22SS のBALENCIAGA NO COMMENT T-shirtです。オーバーサイズ ダメージカラーはダークグレーです。サイズ XS(L相当)肩幅54身幅62着丈75こちらで購入し一度もきませんでした。目立つダメージや汚れなどはありません。購入時よりダメージ加工のあるお品になります。

