⭐︎商品紹介⭐︎

80's〜

パリの地下鉄路線図

ヴィンテージ vintage

Tシャツ t-shirt

袖裾シングル

メトロモチーフが最高にクール。

ユーロのヴィンテージTシャツのこの染み込みプリントが個人的に大好きです。

古着と鉄道が両方好きな方にオススメです。

なかなか見つからないアイテムです。

サイズ表記XL

肩幅約52cm

身幅約59cm

着丈約67cm

素人採寸の為、誤差はご了承ください。

状態USED

ピンホールや染み等ございますが着用に問題あるダメージはございません。

神経質な方はお控えください。

よろしくお願いいたします。

バンドTシャツ

映画

アート

ブルースウェーバー

バーバラクルーガー

フォトフォリオ

fifth column

モスキートヘッド

undercover

wtaps

マルジェラ

good enough

levi's501xx

ロック

パンク

ロカビリー

サイコビリー

50's

ギャバジャン

昭和レトロ

マニアック

コレクター

男女兼用

ユニセックス

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 傷や汚れあり

