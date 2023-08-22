美品 パナソニック 動作OK DIGA panasonic DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー

商品の説明

DMR-BRW1010

動作確認済み

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BX2030 2TB

パナソニック DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー

【ジャンク品】東芝ＲＥＧＺＡサーバー ＤＢＲ－T５６０ ２０１４年製



FUNAI ブルーレイディスクレコーダー FBR-UT2000 2TB



優良美品 ソニー BDZ-ZW1700 1TB 2チューナーブルーレイレコーダー

・HDMI端子からの映像・音声出力

パナソニック DMR-BW690 W録 500GB

・市販DVD、BDの再生確認

SHARP ブルーレイレコーダー BD-HDV22 250GB VHSダビング

・地デジ/BS/CS受信

シャープ 1TB 3チューナー ブルーレイレコーダー BD-T1100

・地デジ放送をHDDに録画、再生

【2020年製】Panasonic DMR-2W50 BLACK

・HDDに録画した番組をBD-REへダビング、初期化

SONY BDZ-RX100

・ダビングしたBD-REの再生

SONYブルーレイレコーダーBDZ-ZW1800 1TB

・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング、初期化

SONY BDZ-AT950W 大容量2TB/2番組同時録画/外付けHDD対応

・ダビングしたDVD-RWの再生

ブルーレイディスクレコーダー DMR-BRT1030



さんまる様専用AQUOSブルーレイ BD-NW1000 [ブラック系]



☆ソニー BDZ-ZW1800 1TB ブルーレイ ☆

付属品はBCASカード。

TOSHIBA REGZA レグザブルーレイ D-BZ500

リモコン(純正シンプルリモコン)

DVR-BZ130 分波器 汎用リモコン付き

HDMIケーブル

【中古】Panasonic DMR-BR670V

電源コード

動作OK パナソニック DIGA DMR-BRS530 panasonic



SHARP AQUOS BD-W560 HDDは2TB増量第4弾



TOSHIBA ブルーレイレコーダー DBR-Z610 東芝 動作確認済

発送は迅速に発送いたします。

【美品】ソニー 500GB 2チューナー ブルーレイレコーダーBDZ-EW510



【希少】Pioneer パイオニア DVR-DT90

すり替え防止の為、

パナソニック DMR-4CW101 ブルーレイディスクレコーダー1TB 20年製

※シリアルナンバー登録済・商品状態の写真保存済

みーりん様専用

※説明文をよくお読みいただいてから落札よろしくお願いします。

SHARP AQUOS ブルーレイ BD-SP1000

出品中の一覧は↓から確認できます！

Panasonic TZ-WR500P プレミアムサービスDVR 送料無料 格安

#ララ_レトロ

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の説明動作確認済み パナソニック DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー・HDMI端子からの映像・音声出力・市販DVD、BDの再生確認・地デジ/BS/CS受信・地デジ放送をHDDに録画、再生・HDDに録画した番組をBD-REへダビング、初期化・ダビングしたBD-REの再生・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング、初期化・ダビングしたDVD-RWの再生付属品はBCASカード。リモコン(純正シンプルリモコン)HDMIケーブル電源コード発送は迅速に発送いたします。すり替え防止の為、※シリアルナンバー登録済・商品状態の写真保存済※説明文をよくお読みいただいてから落札よろしくお願いします。出品中の一覧は↓から確認できます！#ララ_レトロ

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

ソニー 4TB 3チューナー 4K ブルーレイレコーダー BDZ-FBT4000Panasonic DMR-BW870 ブルーレイレコーダー 動作確認済人気のホワイトモデル、アクオス2B-C10CW2,ブルーレイレコーダー