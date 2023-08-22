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美品 パナソニック 動作OK DIGA panasonic DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー

商品の説明

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DMR-BRW1010
動作確認済み
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BX2030 2TB
パナソニック DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー
【ジャンク品】東芝ＲＥＧＺＡサーバー　ＤＢＲ－T５６０　２０１４年製

FUNAI ブルーレイディスクレコーダー FBR-UT2000 2TB

優良美品 ソニー BDZ-ZW1700 1TB 2チューナーブルーレイレコーダー
・HDMI端子からの映像・音声出力
パナソニック　DMR-BW690　W録　500GB
・市販DVD、BDの再生確認
SHARP ブルーレイレコーダー BD-HDV22 250GB VHSダビング
・地デジ/BS/CS受信
シャープ 1TB 3チューナー ブルーレイレコーダー BD-T1100
・地デジ放送をHDDに録画、再生
【2020年製】Panasonic DMR-2W50 BLACK
・HDDに録画した番組をBD-REへダビング、初期化
SONY BDZ-RX100
・ダビングしたBD-REの再生
SONYブルーレイレコーダーBDZ-ZW1800 1TB
・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング、初期化
SONY BDZ-AT950W　大容量2TB/2番組同時録画/外付けHDD対応
・ダビングしたDVD-RWの再生
ブルーレイディスクレコーダー　DMR-BRT1030

さんまる様専用AQUOSブルーレイ BD-NW1000 [ブラック系]

☆ソニー　BDZ-ZW1800 1TB ブルーレイ ☆
付属品はBCASカード。
TOSHIBA REGZA レグザブルーレイ D-BZ500
リモコン(純正シンプルリモコン)
DVR-BZ130 分波器　汎用リモコン付き
HDMIケーブル
【中古】Panasonic DMR-BR670V
電源コード
動作OK パナソニック DIGA DMR-BRS530 panasonic

SHARP AQUOS　BD-W560 HDDは2TB増量第4弾

TOSHIBA ブルーレイレコーダー DBR-Z610 東芝 動作確認済
発送は迅速に発送いたします。
【美品】ソニー 500GB 2チューナー ブルーレイレコーダーBDZ-EW510

【希少】Pioneer パイオニア　DVR-DT90
すり替え防止の為、
パナソニック DMR-4CW101 ブルーレイディスクレコーダー1TB 20年製
※シリアルナンバー登録済・商品状態の写真保存済
みーりん様専用
※説明文をよくお読みいただいてから落札よろしくお願いします。
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-SP1000
出品中の一覧は↓から確認できます！
Panasonic TZ-WR500P プレミアムサービスDVR 送料無料 格安
#ララ_レトロ

ソニー 4TB 3チューナー 4K ブルーレイレコーダー BDZ-FBT4000

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態やや傷や汚れあり

Panasonic DMR-BW870　ブルーレイレコーダー　動作確認済

人気のホワイトモデル、アクオス2B-C10CW2,ブルーレイレコーダー
商品の説明動作確認済み パナソニック DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー・HDMI端子からの映像・音声出力・市販DVD、BDの再生確認・地デジ/BS/CS受信・地デジ放送をHDDに録画、再生・HDDに録画した番組をBD-REへダビング、初期化・ダビングしたBD-REの再生・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング、初期化・ダビングしたDVD-RWの再生付属品はBCASカード。リモコン(純正シンプルリモコン)HDMIケーブル電源コード発送は迅速に発送いたします。すり替え防止の為、※シリアルナンバー登録済・商品状態の写真保存済※説明文をよくお読みいただいてから落札よろしくお願いします。出品中の一覧は↓から確認できます！#ララ_レトロ

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ブランドパナソニック
商品の状態やや傷や汚れあり

美品 パナソニック 動作OK DIGA panasonic DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー

40分钟前

美品 パナソニック 動作OK DIGA panasonic DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー

¥11,200 ¥9,520

(税込) 送料込み
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出品者

4acff4

 1877

本人確認済
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コメント (17)

4acff4
美品 パナソニック 動作OK DIGA panasonic DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー 美品 パナソニック 動作OK DIGA panasonic DMR-BRS530 ブルーレイレコーダー

ブルーレイディスクレコーダー DMR-BRS530 商品概要 | ブルーレイ

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