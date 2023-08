MACKINTOSH マッキントッシュ キルティングロングコート 裏ボア ロング丈 フード付き レディース イングランド製 英国製 ブラウン サイズ34 S相当

マッキントッシュ定番のキルティングシングルコートです。

裏地やフード、ポケットにまで施されたファーは滑らかな肌触りでとっても暖かく、ロング丈なので寒い日にも重宝する一着。

高級感がありしっかりとした作りなので、オンからオフまで着まわせます。

■サイズ

表示サイズ 34

S相当

■実寸

着丈約82cm

肩幅約36cm

身幅約41cm

袖丈約59cm

平置き状態での採寸となります。

多少の誤差はお許しください

■素材

ポリエステル

■コンディション

全体的に着用に問題が出るようなダメージは見当たらず状態はいいです

◎配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

◎送料の関係で発送する際はなるべく小さく折り畳みます事ご了承お願い致します。

◎USED品のご使用になれた方、USED品にご理解のある方のご購入をお願い致します。

☆そのほかにも多数ジーンズを出品しております。よろしければご確認ください☆

A48008734

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マッキントッシュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

