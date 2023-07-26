全ての デスストランディング　Tシャツ　マッツミケルセン Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

東京ゲームショウ コジプロブースにて購入。
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試着１回。暗所にて保管、傷汚れ等無し、美品になります。
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外袋はありませんが、購入時のショッパーに入れて発送致します。(画像３枚目)
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即購入可/値下げ不可
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東京ゲームショウ コジプロブースにて購入。試着１回。暗所にて保管、傷汚れ等無し、美品になります。外袋はありませんが、購入時のショッパーに入れて発送致します。(画像３枚目)即購入可/値下げ不可Death Stranding Mads Mikkelsen デスストマッツミケルセン コジマプロダクションゲーム 俳優 ハリウッド