※デッドストック ですが長期保管特有の点のシミがあります。目立ちません。

物自体は未使用品なので「新品未使用」の設定にしています。

90s Sonic Youth "Original Folk Blues" 1998 Promo T Shirt

ソニック・ユース (Sonic Youth) は、1981年に結成された、ニューヨーク出身のバンド

1980年代以降におけるアメリカのインディーシーンにおいて、ノイズパンクの雄として君臨。後のグランジ、オルタナティヴ・ロックムーヴメントへ大きな影響を与え、自身らも満を持してメジャーへと移行。以後、メジャーとインディーを行き来しつつ、活動を続けていたが、2011年に活動停止した。

メンバー

サーストンムーア (g, vo)

キムゴードン (b, g, vo)

リーラナルド (g, vo)

スティーヴ・シェリー (dr)

マーク・イボルド (b)

旧メンバー

ジムオルーク(マルチ奏者)

リチャード・エドソン (dr)

ボブ・ハート (dr)

90s vintage t shirt

犬 ドッグ dog ヴィンテージ ビンテージ

身幅56着丈72肩幅56袖丈21

多少の誤差はご了承ください。

丸胴ボディ

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

ピクシーズ

スマッシングパンプキンズ smashing pumpkins

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド

ニルヴァーナ nirvana

マッドハニー

リディア・ランチ

マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン

テレヴィジョン

ペイヴメント

ダイナソーJr.

ヨ・ラ・テンゴ

ジョイ・ディヴィジョン

好きな方もいかがですか?NoNo.2277-1

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘインズ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘインズ 商品の状態 新品、未使用

