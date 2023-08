■商品情報

ブランド:BURBERRY LONDON(バーバリー ロンドン)

商品名:ナイロン&パテントレザー アーサースニーカー

カラー:ブラック ベージュ(黒 茶)

■素材

アッパー :レザー37%

カーフスエード33%

ナイロン27%

アクリル3%

ライニング:コットン55%

シープレザー36%

ゴートスエード9%

ソール :ポリウレタン100%

■特徴

定価112,000円

ナイロンと艶やかなパテントレザーで製作した新作ランウェイスニーカー。

レインブーツを思わせる、マットなオーバーシューズをかぶせたスタイルです。

バーバリーを象徴するチェックにインスパイアされ、トレッドにクロスパターンをフィーチャーしました。

■サイズ

40サイズ(26.0cm相当)

※海外サイズの為、やや大きめに作られております。

■etc

イタリア製 ロゴ エンブレム 芸能人 高級感 新品 ハイブランド バッグ ノバチェック TB 靴 シューズ

■商品状態・ランク総評

状態ランク:S

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

N:新品・未使用または展示品

S:数回程度の仕様で新品同様品

使用感を感じず、全体的に程度が非常に良い

A:使用感が少なく、状態の良いお品物

AB:やや使用感があるが、全体的に程度の良いお品物

B:通常のUSEDの範囲のお品物

C:通常のUSEDより使用感があるお品物

D:劣化感があり、難があるお品物

J:通常使用が困難、および不具合のあるジャンク品

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■発送

簡易包装にて通常は1〜2日程度で発送いたします。

稀に出張などにより発送が遅れてしまう場合がございますのであらかじめご了承願います。

その際は取引メッセージやコメントなどでお伝えいたします。

◾️購入元

一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店

ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願いします。

※出品している商品は全て正規品、真贋済みとなります。万が一偽物だった場合は即座に返金、返品の対応をさせていただきます。

他にも #ひーちゃんの休憩所 にて多数出品しているので是非ご覧ください♪

同時購入であれば更にお値引きも可能で…

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド バーバリー 商品の状態 未使用に近い

■商品情報ブランド:BURBERRY LONDON(バーバリー ロンドン)商品名:ナイロン&パテントレザー アーサースニーカーカラー:ブラック ベージュ(黒 茶)■素材アッパー :レザー37% カーフスエード33% ナイロン27% アクリル3%ライニング:コットン55% シープレザー36% ゴートスエード9%ソール :ポリウレタン100%■特徴定価112,000円ナイロンと艶やかなパテントレザーで製作した新作ランウェイスニーカー。レインブーツを思わせる、マットなオーバーシューズをかぶせたスタイルです。バーバリーを象徴するチェックにインスパイアされ、トレッドにクロスパターンをフィーチャーしました。■サイズ40サイズ(26.0cm相当)※海外サイズの為、やや大きめに作られております。■etcイタリア製 ロゴ エンブレム 芸能人 高級感 新品 ハイブランド バッグ ノバチェック TB 靴 シューズ■商品状態・ランク総評状態ランク:Sーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー N:新品・未使用または展示品 S:数回程度の仕様で新品同様品 使用感を感じず、全体的に程度が非常に良い A:使用感が少なく、状態の良いお品物AB:やや使用感があるが、全体的に程度の良いお品物 B:通常のUSEDの範囲のお品物 C:通常のUSEDより使用感があるお品物 D:劣化感があり、難があるお品物 J:通常使用が困難、および不具合のあるジャンク品ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■発送簡易包装にて通常は1〜2日程度で発送いたします。稀に出張などにより発送が遅れてしまう場合がございますのであらかじめご了承願います。その際は取引メッセージやコメントなどでお伝えいたします。◾️購入元一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願いします。※出品している商品は全て正規品、真贋済みとなります。万が一偽物だった場合は即座に返金、返品の対応をさせていただきます。他にも #ひーちゃんの休憩所 にて多数出品しているので是非ご覧ください♪同時購入であれば更にお値引きも可能で…

