タグ付き‼️

プラダ PRADA

トップス ノースリ

サイズ38

バージンウール100%

タグ付き、新品未使用ですが、自宅保管品です。

未使用ですが、自宅保管のため、

目立つ汚れなどないありませんが、見落としありましたらご容赦ください。

細かい方は購入をご遠慮くださいませ。

変えボタン、紺糸付属しています。

平置き素人採寸ですが、参考までに

肩からの丈 64センチ

脇から脇 35センチ

ウールなのでシワにならず伸縮性あります。

★★★購入前に必ずご確認ください★★★

専用です‼️プラダ トップス 紺✖︎水色 38 バージンウール100%

仕事と子育てのため、ご質問等への返信が遅くなることがございます。24時間以内を目安に返信いたします。

以前、私の方で目視で、ほつれはないと判断した商品があるのですが、

値引き交渉にてご購入いただいた方から、ほつれがあり残念でしたと評価に書かれたことがあります。

人により感覚も違うと思いますが、不安な点がありましたら画像載せますので、必ず購入前に確認いただき、納得の上でご購入願います。

少しでも希望と違う可能性があれば購入しないでください。

出品物は自宅保管品です。そこを配慮の上、お安く出品しています。新品を求める方のご購入はご遠慮ください。

特に値引き交渉でご購入された方、いかなるクレームも受け付けません。

また、神経質な方、常識のない方、評価の悪い方との

お取引はいたしません。

メッセージなくご購入された方で、上記にあたる方の取引はキャンセルさせていただくこともありますので、ご了承ください。

すり替え防止のため、

返品、交換、返金は受付できませんので、

ご了承の程お願いいたします。

普段から、銀座デパート、ブランド路面店にて買い物をしております。デパート外商もついていますので、偽物などは一切ありません。

●ご購入より48時間以内に発送させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

