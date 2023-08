超爆安 NIKE KYRIE 5 EP カイリー5 バッシュ レインボー 29.0 スニーカー

NIKE KYRIE 5 EP 'BLACK RAINBOW SOLES' ナイキ カイリー 5 【MEN'S】 black/black-black AO2919-001

NBAのカイリー選手モデルのバッシュです。

サイズは29.0cmです。

屋内で2回使用し自宅保管しておりました。

そのため未使用に近いとさせていただいております。

#バッシュ #バスケット #バスケットシューズ #NIKE #ナイキ #KYRIE #KYRIE5 #カイリー #カイリー5 #レインボー

メインカラー···ブラック

シーン···バスケットボール

以下サイトからの引用です↓

NBAを代表するポイントガード『カイリー・アービング』のシグネチャーモデル第5弾『NIKE KYRIE 5』が登場です!!

こちらは、『EPモデル』ですので、足幅が広い作りになっております。また、アウトソールは『XDR』仕様となっております。(スリッピーな屋外の地面で使用しても削れにくいアウトソールです。)

NBA最高峰のポイントガードの足元を支える『KYRIE 5』。今作は、新たに開発されたクッショニングエアユニット『AIR ZOOM TURBO』を前足部に搭載しております!!!

価格(税込)29700円+送料

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

