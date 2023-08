新品未使用品です。

男女共に使用可能な

ユニセックスモデル

正規取り扱い店のお店で購入しました。

海外正規店より輸入をしております。

国内鑑定済みのアイテムです。

もし不安でしたら商品到着後

どこかのお店で鑑定して頂き

本物だと安心した後に

取引完了を押して頂いても大丈夫です!

限界値ですので基本的に値引きはできません。

□サイズ

レンズ幅 56mm

レンズ縦幅 49mm

鼻幅 18mm

□フレームカラー

001 Gold

□レンズカラー

001 Clear UV Lens

□付属品

GUCCI純正眼鏡ケース

(ケースは複数カラーある為、写真と違う場合がございます。カラー指定はできません。)

眼鏡拭き等

グッチ アイウェアは多くの有名人が着用しています。

三代目JSBの登坂さん、今市さん、ローラさん

YouTuberのヒカルさんなど

多くの方がご愛用しております。

画像の無断使用は法的処置を取りますのでご注意下さい。

(過去に厳しい処置をとりました。)

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

