5月中旬に新作何枚購入いたしましたが、

(2023年5月百貨店、100%正規品です。ご安心ください)

こちら出番なさそうですので、

出品させていただきます。

こちらのプリーツは、カラーやデザイン非常人気ありまして、

新作当日に、このカラー、パステルグリーンとすぐ売り切れで、

現在このカラー、なかなか手入れない状況です。色自体かなり優秀で、何でも合わせやすく、可愛くきれます。( ^ω^ )

プラス、プリーツ加工のため伸縮性あって、いつでも綺麗にきれます。

引用:

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKEはブランド誕生から30周年を迎えました。

まとうと自然と体が動き出してしまうような、プレイフルな魅力に溢れた衣服を是非お楽しみください。

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE

プリーツプリーズ

PLEATS PLEASE 30周年記念品 ノベルティメモ帳も一緒に入れさせていただきます。(撮影のため一度開封しました。)

5月の新作 トップス 3号

・状態など画像にてご確認くださいませ。

・試着もしておりませんが、自宅保管のため、神経質な方、ご遠慮くださいませ。

・売れない場合には不定期削除し、再出品いたします。ご了承ください。

・ご購入後の返品などできかねます。

・当日発送させていただきます。(基本的にはショッパー付きません‼️欲しい方はプラス300円です、コメントにてご連絡ください❣️)どうぞよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 新品、未使用

