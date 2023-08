●商品について

22AWの商品です。

ARKNetsにて購入後、4、5回ほど着用しました。

デザイン、サイズ感、肌触りは大変気に入っているものの、着用頻度が少なくなってきたことから断捨離の為に出品させて頂くことにしました。

状態自体は目立つような傷や汚れはございませんが、着用感は多少あるかもしれません。ただ、セントマイケルのTシャツは丈夫に作られており、元々がダメージ加工等の加工が素晴らしいブランドな為、長く愛用できるかと思います。是非この機会にいかがでしょうか?

●商品説明(ネット引用)

独特の風合いを感じさせる魅力的なL/S TEE

【デザイン】

・特徴的なグラフィックのプリントは、特殊製法で行われ、経年劣化がしにくい仕様

・ヴィンテージ加工を施すことでリアルなエイジングを再現

【素材】

・コットン100%

【シルエット・サイズ】

・ややゆったりとした造りのサイズ感

【アテンション】

・SAINT MICHAEL製品は製造過程上、様々な加工を施しております。 色落ち、色ムラ、軽微な穴などが見られますが、こちらは製品不良ではなく特質になっております。 ご購入の際は予め、ご理解の上でご注文をお願い致します。

●サイズ詳細(ネット引用)

サイズ:L

着丈:72・5

身幅:58

肩幅:56

袖丈:62

●定価

28,600円

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レディメイド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

