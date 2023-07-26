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最旬トレンドパンツ GIVENCHY ジバンシィマドンナ Tシャツ Vetements Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

伊勢丹新宿で購入したジバンシィのマドンナTシャツです。
【美品❇️即完売】FR2×ReZARD 人気コラボTシャツ デカロゴプリント 黒M
当時２種類のタイプがあり、
AD 2009 コムデギャルソン オム　タイダイTシャツ
通常のTシャツ（綿）とこの光沢があるタイプ（ポリエステル）になります。
激レア Namco S Soul Calibur 4 "Yoda" 2008s
今回の出品は後者タイプで、
【限定品】BAPE X NEW BALANCE コラボ Tシャツ X Lサイズ
肩にジップがつくなどデザイン性も非常に高く、定価も高額でした。
ナイキ x ドレイク ノクタ CPFM Tシャツ ダークカーキ カクタス

WTAPS ダブルタップス21ss INSECT 01 SS COPO サイズS
●ブランド：ジバンシィ
RAF SIMONS 23SS Hand Sign Tシャツ　ラフシモンズ
●商品：マドンナTシャツ
モスキーノ　Tシャツ　メンズ
●購入：伊勢丹メンズ館
シュプリーム　マガジンシャツ
●購入額：約20万近
90s バドワイザー 半袖 シャツ カエル Budweiser 1995
●サイズ：XS
スヌーピーSNOOPYピーナッツロックスターTシャツ　パーティー　ヴィンテージ
（肩幅約49、身幅約58、着丈約72）
Supreme The North Face Mountains Tee

サッカー日本代表ユニフォーム Lサイズ 正規品 美品 ブルー
オーバーサイズデザインで、 表記XSですがかなり大きめです。
込 vintage us製 NIKE ナイキ 風車ロゴTシャツ S 赤
シャツの上から重ね着スタイル、
smashing pumpkins tシャツ L
または1枚でもかなりインパクトあるデザインです。
tfw49 ポロシャツ　SIDE PANEL RELAX POLO

Supreme Burberry Box Logo Tee White XL
サテンのような生地のため多少光の加減では凹凸が見えます。

1997年-98年vintage ローリングストーンズツアーT

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドジバンシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

パタゴニアニューヨーク

【即完売モデル】Supreme ビッグロゴ 木村拓哉着 入手困難 希少 Tシャツ

【新品未使用】ジルサンダーTシャツ

モンスター　バンドTシャツ

90'S 当時物　Budweiser Tシャツ　ヴィンテージ　企業Tシャツ

希少 90s USA製 patagonia ワンポイント 刺繍ロゴ Tシャツ

korn Tシャツ　コーン　バンド　バンT 90s ラウド　べヴィメタル　ロック
伊勢丹新宿で購入したジバンシィのマドンナTシャツです。当時２種類のタイプがあり、通常のTシャツ（綿）とこの光沢があるタイプ（ポリエステル）になります。今回の出品は後者タイプで、肩にジップがつくなどデザイン性も非常に高く、定価も高額でした。●ブランド：ジバンシィ ●商品：マドンナTシャツ ●購入：伊勢丹メンズ館 ●購入額：約20万近 ●サイズ：XS（肩幅約49、身幅約58、着丈約72） オーバーサイズデザインで、 表記XSですがかなり大きめです。 シャツの上から重ね着スタイル、 または1枚でもかなりインパクトあるデザインです。 サテンのような生地のため多少光の加減では凹凸が見えます。

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドジバンシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

最旬トレンドパンツ GIVENCHY ジバンシィマドンナ Tシャツ Vetements Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

11分钟前

最旬トレンドパンツ GIVENCHY ジバンシィマドンナ Tシャツ Vetements Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥84,000 ¥44,520

(税込) 送料込み
10
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de22240

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コメント (10)

de22240
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正規販売店】 GIVENCHY Vetements Tシャツ ジバンシィマドンナ Tシャツ

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GIVENCHY ジバンシィマドンナ Tシャツ Vetements | longhornperu.com

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GIVENCHY ジバンシィ Tシャツ BM71533Y6B リバース オーバーサイズ 半袖 クルーネック カットソー ロゴ 001/BLACK | インポートセレクト musee

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楽天市場】GIVENCHY(ジバンシィ) サイズ:M BM716X3Y6B フロントロゴ

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GIVENCHY】【シグネチャーロゴ】【ポルトガル製】【トップス

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GIVENCHY ジバンシィ Tシャツ BM71533Y6B リバース オーバーサイズ 半袖 クルーネック カットソー ロゴ 001/BLACK | インポートセレクト musee

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2023年最新】マリア Tシャツ GIVENCHYの人気アイテム - メルカリ

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