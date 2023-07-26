最旬トレンドパンツ GIVENCHY ジバンシィマドンナ Tシャツ Vetements Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

伊勢丹新宿で購入したジバンシィのマドンナTシャツです。

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当時２種類のタイプがあり、

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通常のTシャツ（綿）とこの光沢があるタイプ（ポリエステル）になります。

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今回の出品は後者タイプで、

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肩にジップがつくなどデザイン性も非常に高く、定価も高額でした。

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●ブランド：ジバンシィ

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●商品：マドンナTシャツ

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●購入：伊勢丹メンズ館

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●購入額：約20万近

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●サイズ：XS

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（肩幅約49、身幅約58、着丈約72）

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オーバーサイズデザインで、 表記XSですがかなり大きめです。

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シャツの上から重ね着スタイル、

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または1枚でもかなりインパクトあるデザインです。

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サテンのような生地のため多少光の加減では凹凸が見えます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジバンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

伊勢丹新宿で購入したジバンシィのマドンナTシャツです。当時２種類のタイプがあり、通常のTシャツ（綿）とこの光沢があるタイプ（ポリエステル）になります。今回の出品は後者タイプで、肩にジップがつくなどデザイン性も非常に高く、定価も高額でした。●ブランド：ジバンシィ ●商品：マドンナTシャツ ●購入：伊勢丹メンズ館 ●購入額：約20万近 ●サイズ：XS（肩幅約49、身幅約58、着丈約72） オーバーサイズデザインで、 表記XSですがかなり大きめです。 シャツの上から重ね着スタイル、 または1枚でもかなりインパクトあるデザインです。 サテンのような生地のため多少光の加減では凹凸が見えます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジバンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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