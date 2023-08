御覧頂きありがとうございます。

こちらは人気のTOM FORD トムフォードのサングラスでございます。

○ブランド

TOM FORD トムフォード

○正規品保証

大手ブランドオークションサイトで購入。

鑑定済み

イタリア製

○サイズ

レンズ幅 5cm

レンズの高さ4cm

ブリッジ幅 2cm

テンプルの長さ 14.5cm

○カラー

ブラック

○状態

フレーム、レンズともに目立った傷や汚れは無く全体的に非常に綺麗です。

○追記

中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。

付属品はございません。

即日発送可能です。

商品の情報 ブランド トムフォード 商品の状態 未使用に近い

