売れ筋がひ贈り物！ リーバイス Levi's / 501XX / 推定50s～ヴィンテージ デニム/ジーンズ

Vintage / ヴィンテージ 推定1950s～ 503BXX

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Big E 隠しリベット 均等V センターセット Vステッチ イエローステッチ混 セルビッチ 濃紺デニム パンツ ポケット布袋ステンシル有 501XX ボーイズ モデル リベット刻印無し

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DIESEL BLACK GOLD ディーゼル ブラック ゴールド デニム 26

ヴィンテージのお品物となります。

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リペア跡、ダメージ等がありますので写真にてご確認下さいませ。

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ご不明な点はお気軽にご質問下さい。

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またダメージ等はできる限り写真掲載しておりますが、記載以外の使用感、リペア跡、ダメージ、汚れ、擦れ、色褪せなどがある場合がございます。

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ヴィンテージアイテムの特性にご理解の上ご検討ください。

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サイズ(平置き実寸)

DIESEL BLACK GOLD BLACK TYPE-147 スキニーデニム

ウエスト: 34.5

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股上: 27

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股下: 66

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総丈: 92

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渡り幅: 28

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裾幅: 20.5

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ヒップ: 46.5

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

Vintage / ヴィンテージ 推定1950s～ 503BXXBig E 隠しリベット 均等V センターセット Vステッチ イエローステッチ混 セルビッチ 濃紺デニム パンツ ポケット布袋ステンシル有 501XX ボーイズ モデル リベット刻印無しヴィンテージのお品物となります。リペア跡、ダメージ等がありますので写真にてご確認下さいませ。ご不明な点はお気軽にご質問下さい。またダメージ等はできる限り写真掲載しておりますが、記載以外の使用感、リペア跡、ダメージ、汚れ、擦れ、色褪せなどがある場合がございます。ヴィンテージアイテムの特性にご理解の上ご検討ください。サイズ(平置き実寸)ウエスト: 34.5股上: 27股下: 66総丈: 92渡り幅: 28裾幅: 20.5ヒップ: 46.5yxu022q6qxky

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

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