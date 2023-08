Napa by Martine Rose ストライプ ボアジャケット

閲覧頂きありがとうございます。

プロフィールも合わせてご覧ください(^ ^)

・サイズ表記 M

平置き採寸

着丈74

身幅60

肩幅59

袖丈65

※多少の誤差はご了承ください。

・素材 : コットン

#oddstore #oddstoreジャケット より他の商品も是非ご覧下さい。

使用感はありますが目立った汚れなどは無く美品です。

非常に貴重な一点かと思います。

◆状態◆

古着商品ですので状態は写真をご確認頂きましたら幸いです。

・配送につきましては、プロフィールにてご確認くださいませ。

☆その他 古着 多数出品しております!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マーティンローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Napa by Martine Rose ストライプ ボアジャケット閲覧頂きありがとうございます。プロフィールも合わせてご覧ください(^ ^)・サイズ表記 M平置き採寸着丈74身幅60肩幅59袖丈65※多少の誤差はご了承ください。・素材 : コットン#oddstore #oddstoreジャケット より他の商品も是非ご覧下さい。 使用感はありますが目立った汚れなどは無く美品です。非常に貴重な一点かと思います。◆状態◆古着商品ですので状態は写真をご確認頂きましたら幸いです。・配送につきましては、プロフィールにてご確認くださいませ。☆その他 古着 多数出品しております!

