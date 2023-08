J&M DAVIDSON GABBY ショルダーバッグ

J&M DAVIDSON GABBY ショルダーバッグ1番人気のホワイトです。※2度の短時間使用のみの美品です。大切に保管しておりました。同じようなバッグが増えすぎたため状態の良い綺麗なうちにどなたかに使って頂けたらと思います。目立ちませんが、よく見ると画像8枚目の様に金属の僅かなスレ革への金属黒ずみ移りがあります。ペットや喫煙者はおりません。定価 税込 139,320円◆すり替え防止のため返品返金はできかねます。ご理解の上、ご購入をお願い致します。丸みのあるフォルムに、アウトサイドのファスナーポケットのついたシンプルなクロスボディバッグ。コンパクトなサイズ感ながらも、長財布が入り、機能性も兼ね備えたモデルです。カジュアルからフォーマルまで日常の幅広いシーンにお使いいただけます。DETAILSComposition表側:牛革,裏側:ナイロン,ポリウレタンCountryスペインサイズ W21×H15×D7: S126.5【購入に関して】◇コメント無しで即購入可能です。メルカリルールに則り交渉中であっても先に購入をされた方にお譲り致します。ご了承下さいませ。【お値下げに関して】◇希望最低価格にて出品しておりますので、お値下げ交渉はお控え願います。【専用、お取り置きに関して】◇トラブル回避のため、御遠慮頂いております。◇仕事や育児の都合によりコメント頂いてもすぐに返信できない場合があります。#JMDAVIDSON#ジェイアンドエムデヴィッドソン#GABBY #ギャビー#ホワイト#ショルダーバッグ

