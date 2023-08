*ご購入をご希望のみなさまへ**

ご覧いただき有難うございます。

絵本50冊セット、まとめ売りのお品です。

商品は画像にある物がすべてです。

読み聞かせ~1人読み用絵本

赤ちゃん~小学生くらいのお子様に喜んでいただけると思います。

★こどものとも012

★あさえとちいさいいもうと

★おおきなかぶ

★ぐりとぐらのおきゃくさま

★はじめてのおつかい

★くれよんのくろくん

★しろいうさぎとくろいうさぎ

★くわがたのがたくん シリーズ

などなど…

★せなけいこさん、

中川李枝子さん、大村百合子さん、

仲川道子など、

人気作家さん絵本など多数含まれております♪

*タイトルの「ほるぷ」は、検索キーワードです。

サラサラとですが確認しましたところ、

大きな傷、破れなどがある物は見当たりませんでした。

(見落としがありませしたらゴメンナサイ)

USED品をご理解のうえ、どうぞよろしくお願いいたします。

お手元に届いてから気持ちよくご利用いただけますように、

発送の際は、1冊1冊お手入れをしてからの発送となります。

セット商品の為、バラ売りは不可です。

お手持ちの本がある場合、3冊まで値引きで対応したいと思います。

*こちらの発送方法でよろしければ 送料無料です*

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

