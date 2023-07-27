【日本限定モデル】 Raglan [Supreme] Utility Floral - Jacket ブルゾン

【商品説明】
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Supreme(シュプリーム)のRaglan Utility Jacket(ラグランユーティリティジャケット)です。
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コットン素材でスタンドカラーのフルジップジャケット。
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袖の裏地はタフタ素材で袖元はギャザー仕様です。
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フロント下部のパッチポケットはサイドとトップからアクセス可能で、左パッチポケット上部とバック裾近くに追加のジッパーポケットがあります。
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裾は内側の伸縮性ドローコードを絞る事でシルエット変更が可能です。
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こちらはシュプリームオンラインで購入した未使用の商品です。
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【商品仕様】
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・カラー:フローラル(花柄、ベージュ、グリーン、ボタニカル)
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・サイズ:S
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・およそのサイズ詳細(cm):身幅58 着丈66 ゆき丈87
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※一度消費者の手に渡った物である事をご了承ください。
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サイズ詳細は条件によって誤差が生じる事があります。
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ナイロンジャケット
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|新品、未使用
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【新品未使用】NANGA ナンガ フリースジャケット ポーラテック カーキ Ｓ
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【商品説明】Supreme(シュプリーム)のRaglan Utility Jacket(ラグランユーティリティジャケット)です。コットン素材でスタンドカラーのフルジップジャケット。袖の裏地はタフタ素材で袖元はギャザー仕様です。フロント下部のパッチポケットはサイドとトップからアクセス可能で、左パッチポケット上部とバック裾近くに追加のジッパーポケットがあります。裾は内側の伸縮性ドローコードを絞る事でシルエット変更が可能です。こちらはシュプリームオンラインで購入した未使用の商品です。【商品仕様】・カラー:フローラル(花柄、ベージュ、グリーン、ボタニカル)・サイズ:S・およそのサイズ詳細(cm):身幅58 着丈66 ゆき丈87※一度消費者の手に渡った物である事をご了承ください。サイズ詳細は条件によって誤差が生じる事があります。キス総柄ハフノア23SSパレススケボーブルゾンナイキSBアイボリースケーターストリートカバーオールステューシーボックスロゴマルチカラースケートボードジェームスジェビアトラックジャケットトレメインエモリーナイロンジャケットラグランユーティリティージャケット
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|新品、未使用