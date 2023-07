ご覧頂きありがとうございます.*・゜

空調風神服 cooling wear 2枚組フルセット

即決大丈夫です♪

〈まとめ割引きしております✨〉

・2点ご購入 ¥500 off

・3点ご購入 ¥1,000 off

・4点ご購入 ¥2,000 off

※価格を変更しますので、まとめ買いの方は購入申請前にコメントをお願い致します。

✧︎商品説明✧︎

❁ブランド:Tornado Mart

❁商品名:

Tornado Mart シャツ ブラウス 長袖 スネーク キラキラ 総柄 凹凸 レア 希少

❁サイズ M

肩幅:約42cm

身幅:約48cm

着丈:約68.5cm

袖丈:約62cm

※素人寸法となりますのでご理解おねがいします。

❁状態:

目立つ傷汚れはありませんが、中古品とご理解頂ける方のみお願いいたします。

✨出品リスト→ #orucan4545

4-10-30

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トルネードマート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

