お知らせ ログイン 会員登録 出品
注目ショップ U2723QX DELL 4K ハブモニター USB-C ディスプレイ

商品の説明

2023年1月にAmazonで新品購入しました。
LG 32UN880-B BLACK
動作等は問題なく、リモートワーク中にUSB-CケーブルでSurfaceに繋いで使用していました。
OVERTIME 17インチ録画機能付きポータブルTV OT-FT17K
リモートワークでの利用機会が減りましたので出品いたします。
iiyama ゲーミングモニターGB2560HSU-B2

acer VG252Q 24.5インチ 240hz 応答速0.5ms
*フリマ販売のため保証は無効です。
【maccoto様専用】LG 27UL550 4Kモニター 27インチ
*元箱に入れ、伝票を直接貼って発送します。
EIZO EV3237-BK 4K 31.5インチ ジャンク品

BenQ ZOWIE XL2411P
画面サイズ27 インチ
EIZO FlexScan EV2451-WT②
ディスプレイ最大解像度3840 x 2160 Pixels
ASUS ZenScreen Go (MB16AP) モバイルディスプレイ
特徴：フレームレス, ウォールマウント可能, 高ダイナミックレンジ, ピボット調整, 高さ調整, リフレッシュレート 60 Hz
ジャンク品　液晶割れのパソコン

I-O DATA ゲーミングモニター 23.8型 AH-IPS液晶
#DELL
Lenovo 27インチ ディスプレイ　WQHDモニター
#U2723QX
240Hz BenQ ZOWIE XL2546K ゲーミングモニター 24.5型
#4K

新品未開封 ARZOPA A1 GAMUT MINI 13.3 モバイルモニター

商品の情報

ブランドデル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【新品未開封】BenQ 27インチモニター② 薄型モデル スピーカー付きフルHD

I・O DATA EX-LDGC221HTB BLACK

DELL S2721DGF 27インチ ゲーミングモニター

ALIENWARE AW2521H/360Hzゲーミングモニター

極美品★正常動作 I-O DATA LCD-CF161XDB-M 15.6インチ
2023年1月にAmazonで新品購入しました。動作等は問題なく、リモートワーク中にUSB-CケーブルでSurfaceに繋いで使用していました。リモートワークでの利用機会が減りましたので出品いたします。*フリマ販売のため保証は無効です。*元箱に入れ、伝票を直接貼って発送します。画面サイズ27 インチディスプレイ最大解像度3840 x 2160 Pixels特徴：フレームレス, ウォールマウント可能, 高ダイナミックレンジ, ピボット調整, 高さ調整, リフレッシュレート 60 Hz#DELL#U2723QX#4K

商品の情報

ブランドデル
商品の状態目立った傷や汚れなし

注目ショップ U2723QX DELL 4K ハブモニター USB-C ディスプレイ

27分钟前

注目ショップ U2723QX DELL 4K ハブモニター USB-C ディスプレイ

¥59,800 ¥32,292

(税込) 送料込み
8
18
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d82b5d52caf6

 1923

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (18)

d82b5d52caf6
注目ショップ U2723QX DELL 4K ハブモニター USB-C ディスプレイ 注目ショップ U2723QX DELL 4K ハブモニター USB-C ディスプレイ

【Amazon.co.jp限定】Dell U2723QX 27インチ 4K ハブモニター(3年間無輝点交換保証/IPS Black・非光沢/USB Type-C・DP・HDMI/フレームレス/縦横回転・高さ調整/VESA DisplayHDR 400/Rec.709 100%)

【Amazon.co.jp限定】Dell U2723QX 27インチ 4K ハブモニター(3年間無輝点交換保証/IPS Black・非光沢/USB Type-C・DP・HDMI/フレームレス/縦横回転・高さ調整/VESA DisplayHDR 400/Rec.709 100%)


【Amazon.co.jp限定】Dell U2723QX 27インチ 4K ハブモニター(3年間無輝点交換保証/IPS Black・非光沢/USB Type-C・DP・HDMI/フレームレス/縦横回転・高さ調整/VESA DisplayHDR 400/Rec.709 100%)

【Amazon.co.jp限定】Dell U2723QX 27インチ 4K ハブモニター(3年間無輝点交換保証/IPS Black・非光沢/USB Type-C・DP・HDMI/フレームレス/縦横回転・高さ調整/VESA DisplayHDR 400/Rec.709 100%)


【Amazon.co.jp限定】Dell U2723QX 27インチ 4K ハブモニター(3年間無輝点交換保証/IPS Black・非光沢/USB Type-C・DP・HDMI/フレームレス/縦横回転・高さ調整/VESA DisplayHDR 400/Rec.709 100%)

【Amazon.co.jp限定】Dell U2723QX 27インチ 4K ハブモニター(3年間無輝点交換保証/IPS Black・非光沢/USB Type-C・DP・HDMI/フレームレス/縦横回転・高さ調整/VESA DisplayHDR 400/Rec.709 100%)


Dell 32インチ4K USB-Cハブ モニター(P3223QE) - PCモニター | Dell 日本

Dell 32インチ4K USB-Cハブ モニター(P3223QE) - PCモニター | Dell 日本


Dell デジタルハイエンドシリーズU2720Q 27インチ4K HDR USB-C モニタ

Dell デジタルハイエンドシリーズU2720Q 27インチ4K HDR USB-C モニタ


DELL、Amazon限定販売になっているIPS Blackパネル採用の27インチ/4K

DELL、Amazon限定販売になっているIPS Blackパネル採用の27インチ/4K


Dell デジタルハイエンドシリーズ U2723QE 27インチ 4K HDR USB-C HUB

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2723QE 27インチ 4K HDR USB-C HUB

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 注目ショップ U2723QX DELL 4K ハブモニター USB-C ディスプレイ
© www.inba.net, Inc.