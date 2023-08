スーパーセール期間限定 限定お値下げ中　新品未使用【ERUKEI】半袖ツイードミニドレスワンピース ひざ丈ワンピース

【ERUKEI / エルケイ / 銀座クチュール】

¥23,000→¥12,500

※新品未使用品(試着のみ)

※商品番号C33188

【定価】¥24,860でした

【カラー】レッド

【サイズ】XS(US0)

【商品詳細】

着丈(脇丈):約70cm

肩幅:約35cm

袖丈:約18cm

バスト:81-84cm

ウエスト:62-65cm

ヒップ:85-88cm

[パッド]あり

[ファスナー]前部分

[付属]なし

【コンディション】

新品、未使用品、試着のみの商品となります。

着ないままなので、お安く譲ります♪

#キャバドレス

#ミニドレス

#タイトドレス

#タイト

#ミニ

#ドレス

#ワンピース

#キャバクラ

#ラウンジ

#ニュークラブ

#クラブ

#ガールズバー

#スナック

#ステージ

#パーティー

#衣装

#アン

#an

#ANDY

#アンディ

#ROBEdeFLEURS

#ローブドフルール

#ディアバイローブドフルール

#DEAbyROBEdeFLEURS

#ローブドフルールグロッシー

#エルケイ

#ERUKEI

#銀座クチュール

#ROBEdeFLEURSGlossy

#エンジェルアール

#AngelR

#ANDYGLAMOROUS

#アンディグラマラス

#Jasmine

#ジャスミン

#イルマ

#IRMA

#ジャンマックレーン

#JEANMACKEAN

#エルケイ

#シュガー

#ティカ

#デイジーストア

#デイジークイーン

#sugar

#Tika

#ビジュー

#高級ドレス

#オフショルダー

#ギャザー

#ストレッチドレス

#ツイード

スカート丈···膝丈

柄・デザイン···ツイード

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···レッド

柄・デザイン···チェック

袖丈···半袖

【ERUKEI / エルケイ / 銀座クチュール】

¥23,000→¥12,500

※新品未使用品(試着のみ)

※商品番号C33188

【定価】¥24,860でした

【カラー】レッド

【サイズ】XS(US0)

【商品詳細】

着丈(脇丈):約70cm

肩幅:約35cm

袖丈:約18cm

バスト:81-84cm

ウエスト:62-65cm

ヒップ:85-88cm

[パッド]あり

[ファスナー]前部分

[付属]なし

【コンディション】

新品、未使用品、試着のみの商品となります。

着ないままなので、お安く譲ります♪

スカート丈···膝丈

柄・デザイン···ツイード

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···レッド

柄・デザイン···チェック

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 新品、未使用

