《商品概要》

モデル名は BINOCULA BAG

生産国は アメリカ

ビンテージ品で使用感が少ない状態はレアな為、お探しの方やお好きな方は完売する前にお早めにどうぞ。

《付属品》

なし

《カラー》

ダークブラウン

《素材》

グラブタンレザー

使いこむほどに味や艶を増し、耐久性にもすぐれたレザーです。

《サイズ》

タテ18cm(中央部分)

ヨコ26cm

マチ8.5cm

ショルダー116~128cm(調節可能)

《状態》

ビンテージ品になりますが、目立った角スレや傷、やぶれなど突出したダメージ等なく、まだまだ気持ちよくお使いいただけます。

他にも多数old coach出品中⇒#oldcoachiimono

定期的に再出品しますので、フォロー宜しくお願いします。

⚫︎製造から約30年近く経過したvintage品です。

vintage品にご理解がある方のみご購入をお願い致します。

⚫︎自主流通管理協会に加入している店舗で購入してますので、鑑定済みの正規品です。

管理番号a22-2-23

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

