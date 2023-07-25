売れ筋介護用品も！ ◆hp大画面ノートPC◆SSD、テンキー付◆ HP255 G7 その② ノートPC

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(deal様専用)

◎完全動作確認済みの #現品直販ノートPC

〖充放電回数4回ほぼ未使用品〗MacBook16インチ スペースグレー

☆目が悪い方でも見やすい大画面ノートです。

NEC LaVie PC-NS20AM2W 2019

☆SSD搭載ですのでストレスなく使用可能

ノートPC/Lenovo/Windows10/容量500GB/Office付

☆無線内蔵ですのでWifi環境でも使用できます。

ASUS Vivobook 16X M1603QA-MB014W

☆Webカメラ搭載ですので、お仕事、勉強にも使用できます

Dell G5 15 プラチナ AMD Ryzen7 6800H



るんみん様専用

【主な仕様】

グッピー様専用品です！

中古良品

Apple MacBook Air 13インチ 2018モデル

●型番 HP 255 G7 Notebook PC

Thinkpad X220 【訳あり】【おまけあり】

●OS Windows11 Pro 64bit

東芝 R35/M15.6型 i5 12GB 新品SSD 無線 Win11

●CPU AMD A6-9225 RADEON R4,5 COMPUTE CORES 2C+3G 2.60GHz

MacBook Pro M2 16G 512GB 2022年モデル

●RAM 8GB

パソコン入門商品 15型 省エネ7世代 SSD240GB DVDマルチ テンキー

●HDD SSD 240GB

★良品♣︎Win11ノートパソコン★Fujitsu LIFEBOOK AH77/K

●液晶 15.6インチ（1366×768）

ASUSノートパソコン PC Windows11

●その他

HP Zbook15

・USBポート3.0 左×2

ThinkPad X1 6th 第8世代i7 16GB/512GB

・USBポート2.0 右×1

【ジャンク】MacBookPro early2015

・HDMI出力端子

大容量640GB✨限定1台✨初心者用カメラ付✨初期設定済みおしゃれノートパソコン

・ヘッドホン ラインアウト端子

美品!ThinkPad P52 i7-8750H/SSD1T/ワークステーション

・マイク内臓

MacBook pro 16インチ 2019 メモリ64GB 1TBSSD i9

・SDカードスロット

新品 Lenovo 14タッチ Ryzen7 16GB 512GB デジタルペン

・WEBカメラ

爆速フルスペック✨Corei7/SSD/メモリ8GB/カメラ/タッチパネル機能✨

・有線LANポート

Macbook retina 12inch 2017 #MNYM2J/A

・無線LAN搭載

値下げ不可【新品・未開封】MacBook Pro M2Proチップ 14インチ

・Bluetooth

MacBook Pro 13 i5 8GB 251GB Mid 2014

・DVDマルチ

MacBook Pro 2.26ghz 13インチ

●付属品 本体,適合ACアダプター

ノートパソコン 内臓カメラ ノートパソコン hp 450 G3



Macbook Pro 2016 16inch 256gb

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最終値下 Macbook Air i7 8GB SSD 256GB色々セット



16インチノートパソコン DDR4 12GB/SSD:512GB Celeron

【特記事項】

初期設定済 軽量PC NEC SSD256GB i5 純正Office

●本体、バッテリー等、メーカーリコール非対象であることを確認済みです。

Macbook pro Retina 15 2012 i7 GT650M 駅あり

●外装に多少の擦れがあります。

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●バッテリー持続時間等消耗品は保証外になります。

SONY VAIO★スライダーハイブリッドPC★タッチパネル

※ACなし状態でOS再インストールできましたので そこそこ持ちはあると思います。

MSI Bravo-17-A4DDR-010JP 17型ゲーミングノート

●PCに導入されているOSは正規認証を確認しております。

VersaPro VH-3 第7世代Core i5 8GB 256GB 美品

●添付以外のものや、お持ちの周辺機器との相性は保証できません。

売り切り希望 MacBook Air 2015 early 250GB

※記載以外の添付品はありません。(取説等含む)

商品の情報 ブランド エイチピー 商品の状態 やや傷や汚れあり

★大幅お値下げ中！ 更に今だけ特価!22,800円→20,000円!★＜歓迎＞即時購入・告知なし購入OK！＜歓迎＞ ★安心の到着後1週間の保証つき★ ◎完全動作確認済みの #現品直販ノートPC☆目が悪い方でも見やすい大画面ノートです。☆SSD搭載ですのでストレスなく使用可能 ☆無線内蔵ですのでWifi環境でも使用できます。☆Webカメラ搭載ですので、お仕事、勉強にも使用できます 【主な仕様】 中古良品 ●型番 HP 255 G7 Notebook PC●OS Windows11 Pro 64bit ●CPU AMD A6-9225 RADEON R4,5 COMPUTE CORES 2C+3G 2.60GHz●RAM 8GB●HDD SSD 240GB ●液晶 15.6インチ（1366×768）●その他 ・USBポート3.0 左×2・USBポート2.0 右×1・HDMI出力端子・ヘッドホン ラインアウト端子・マイク内臓・SDカードスロット・WEBカメラ・有線LANポート・無線LAN搭載・Bluetooth ・DVDマルチ●付属品 本体,適合ACアダプター ha0601_1w【特記事項】●本体、バッテリー等、メーカーリコール非対象であることを確認済みです。●外装に多少の擦れがあります。●バッテリー持続時間等消耗品は保証外になります。 ※ACなし状態でOS再インストールできましたので そこそこ持ちはあると思います。 ●PCに導入されているOSは正規認証を確認しております。 ●添付以外のものや、お持ちの周辺機器との相性は保証できません。 ※記載以外の添付品はありません。(取説等含む)

商品の情報 ブランド エイチピー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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