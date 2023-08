憧れ アーカイブ　01ss KAWS×アンダーカバー　スウェットパーカー　ロゴ　名作 パーカー

ブランド【 KAWS カウズ 】【 UNDER COVER アンダーカバー 】

カラー 【 ブラック 黒色 】

年代 01ss

●平置き実寸:

着丈67センチ

身幅64センチ

肩幅58センチ

袖丈57センチ

※多少の誤差はご容赦下さい。

【商品説明】

サイズ L

01ss CHAOTIC DISCORD期のKAWS×アンダーカバーのヴィンテージスウェットパーカーになります。

出回りの少ないアーカイブアイテムです!名作中の名作です。

特徴は・ビンテージアイテム・アーカイブアイテム・ビッグサイズ・フロントのデザインはプリントです。

20年以上前のアイテムですが状態も悪くないです。

【 状態 】

目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!

HIPHOP アメリカ古着 ASAP travisscott トラビススコット カニエウエスト ジヨン BTS が好きな方にオススメです。

※USED商品に関しましては、注意を配って検品していますが着用に問題の無い程度の細かいダメージ・汚れがある場合がございます。気になる点はお気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド【 KAWS カウズ 】【 UNDER COVER アンダーカバー 】 カラー 【 ブラック 黒色 】 年代 01ss●平置き実寸:着丈67センチ身幅64センチ肩幅58センチ袖丈57センチ※多少の誤差はご容赦下さい。【商品説明】サイズ L01ss CHAOTIC DISCORD期のKAWS×アンダーカバーのヴィンテージスウェットパーカーになります。出回りの少ないアーカイブアイテムです!名作中の名作です。特徴は・ビンテージアイテム・アーカイブアイテム・ビッグサイズ・フロントのデザインはプリントです。20年以上前のアイテムですが状態も悪くないです。【 状態 】目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!HIPHOP アメリカ古着 ASAP travisscott トラビススコット カニエウエスト ジヨン BTS が好きな方にオススメです。※USED商品に関しましては、注意を配って検品していますが着用に問題の無い程度の細かいダメージ・汚れがある場合がございます。気になる点はお気軽にお問い合わせください。

