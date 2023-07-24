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定番 結婚式ウェルカムグッズ ウェルカムボード

商品の説明

ウェルカムグッズのセットです。
＊みさ様専用＊白木調ベース濃茶木目調の縁＋濃茶飾り枠の表札＊最新鋭ＵＶ加工
実際に自分の挙式で一度使用しました。
結婚式ウェルカムグッズ

＊Sally様専用＊ダークブラウンマーブル調アクリル表札＊４辺４５度斜めカット
【セット内容】
ウェルカムボード
•A4ウェルカムボード縁のみ（中にA4サイズの用紙を入れることができます）
＊みきてぃ様専用＊幸せを呼ぶイラスト付きのアクリル表札＊４辺４５度斜めカット
•挙式日カードスタンド※スタンドのみでカードは含まれていません
＊みさ様専用＊白木調ベース濃茶木目調の縁＋濃茶飾り枠の表札＊最新鋭ＵＶ加工
•LEDキャンドル＋キャンドルホルダー　×2個
結婚式ウェルカムグッズ
•LED電球
＊Sally様専用＊ダークブラウンマーブル調アクリル表札＊４辺４５度斜めカット
•花瓶大＋アーティシャルフラワー
ウェルカムボード
•花瓶中＋アーティシャルフラワー
＊みきてぃ様専用＊幸せを呼ぶイラスト付きのアクリル表札＊４辺４５度斜めカット
•フォトフレームポストカードサイズ
＊みさ様専用＊白木調ベース濃茶木目調の縁＋濃茶飾り枠の表札＊最新鋭ＵＶ加工
•フォトフレームL版～2Lまで対応サイズ
結婚式ウェルカムグッズ
•フォトフレームL版
＊Sally様専用＊ダークブラウンマーブル調アクリル表札＊４辺４５度斜めカット
•高さ出し用ブック　×2個
ウェルカムボード
•布　エクリュベージュカラー　300cm×90cm
＊みきてぃ様専用＊幸せを呼ぶイラスト付きのアクリル表札＊４辺４５度斜めカット

＊みさ様専用＊白木調ベース濃茶木目調の縁＋濃茶飾り枠の表札＊最新鋭ＵＶ加工

結婚式ウェルカムグッズ
※写真右手にある前撮りアルバム×イーゼルは含まれていません

＊Sally様専用＊ダークブラウンマーブル調アクリル表札＊４辺４５度斜めカット

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ウェルカムボード
ウェルカムグッズのセットです。実際に自分の挙式で一度使用しました。【セット内容】•A4ウェルカムボード縁のみ（中にA4サイズの用紙を入れることができます）•挙式日カードスタンド※スタンドのみでカードは含まれていません•LEDキャンドル＋キャンドルホルダー　×2個•LED電球•花瓶大＋アーティシャルフラワー•花瓶中＋アーティシャルフラワー•フォトフレームポストカードサイズ•フォトフレームL版～2Lまで対応サイズ•フォトフレームL版•高さ出し用ブック　×2個•布　エクリュベージュカラー　300cm×90cm※写真右手にある前撮りアルバム×イーゼルは含まれていません

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

定番 結婚式ウェルカムグッズ ウェルカムボード

32分钟前

定番 結婚式ウェルカムグッズ ウェルカムボード

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(税込) 送料込み
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