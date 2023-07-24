定番 結婚式ウェルカムグッズ ウェルカムボード

ウェルカムグッズのセットです。

＊みさ様専用＊白木調ベース濃茶木目調の縁＋濃茶飾り枠の表札＊最新鋭ＵＶ加工

実際に自分の挙式で一度使用しました。

結婚式ウェルカムグッズ



＊Sally様専用＊ダークブラウンマーブル調アクリル表札＊４辺４５度斜めカット

【セット内容】

ウェルカムボード

•A4ウェルカムボード縁のみ（中にA4サイズの用紙を入れることができます）

＊みきてぃ様専用＊幸せを呼ぶイラスト付きのアクリル表札＊４辺４５度斜めカット

•挙式日カードスタンド※スタンドのみでカードは含まれていません

＊みさ様専用＊白木調ベース濃茶木目調の縁＋濃茶飾り枠の表札＊最新鋭ＵＶ加工

•LEDキャンドル＋キャンドルホルダー ×2個

結婚式ウェルカムグッズ

•LED電球

＊Sally様専用＊ダークブラウンマーブル調アクリル表札＊４辺４５度斜めカット

•花瓶大＋アーティシャルフラワー

ウェルカムボード

•花瓶中＋アーティシャルフラワー

＊みきてぃ様専用＊幸せを呼ぶイラスト付きのアクリル表札＊４辺４５度斜めカット

•フォトフレームポストカードサイズ

＊みさ様専用＊白木調ベース濃茶木目調の縁＋濃茶飾り枠の表札＊最新鋭ＵＶ加工

•フォトフレームL版～2Lまで対応サイズ

結婚式ウェルカムグッズ

•フォトフレームL版

＊Sally様専用＊ダークブラウンマーブル調アクリル表札＊４辺４５度斜めカット

•高さ出し用ブック ×2個

ウェルカムボード

•布 エクリュベージュカラー 300cm×90cm

＊みきてぃ様専用＊幸せを呼ぶイラスト付きのアクリル表札＊４辺４５度斜めカット



＊みさ様専用＊白木調ベース濃茶木目調の縁＋濃茶飾り枠の表札＊最新鋭ＵＶ加工



結婚式ウェルカムグッズ

※写真右手にある前撮りアルバム×イーゼルは含まれていません

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ウェルカムグッズのセットです。実際に自分の挙式で一度使用しました。【セット内容】•A4ウェルカムボード縁のみ（中にA4サイズの用紙を入れることができます）•挙式日カードスタンド※スタンドのみでカードは含まれていません•LEDキャンドル＋キャンドルホルダー ×2個•LED電球•花瓶大＋アーティシャルフラワー•花瓶中＋アーティシャルフラワー•フォトフレームポストカードサイズ•フォトフレームL版～2Lまで対応サイズ•フォトフレームL版•高さ出し用ブック ×2個•布 エクリュベージュカラー 300cm×90cm※写真右手にある前撮りアルバム×イーゼルは含まれていません

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

＊Sally様専用＊ダークブラウンマーブル調アクリル表札＊４辺４５度斜めカットウェルカムボード