素敵な Dunk Nike High Purple/White "Varsity LE スニーカー

ナイキ ダンク ハイ LE "バーシティ パープル/ホワイト" (1999)

ブランド名NIKE/ヴィンテージ (ナイキ)

リリース時期1999年

品番 630335-511

カラー バーシティパープル×ホワイト

サイズ27.5cm

箱なし。現品のみです。

状態は写真からご確認下さい。

商品説明日本限定で展開された“東京シティアタック”シリーズの“DUNK HIGH LE(ダンク ハイ)”です。こちらは反転カラーを採用した“裏DUNK”モデルの一足になります。

簡易包装での発送に、ご理解宜しくお願いいたします

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

