本物品質の 東芝　R73　i5-7200U　SSD　256GB　8GB　オフィス2019 ノートPC

最初の設定などは不要です。

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箱から出して、やることは、

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① 電源を入れる

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② １０秒くらい待つ

HP ZBOOK15G3/I7

③ パスワードを入力する

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これだけで、写真８枚目の画面になります

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東芝 ダイナブック（Toshiba Dynabook） R73/Jです。

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今までR73は60台以上扱ってきましたが、その中でBEST５に入る状態の良さです。

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気になる方は、お早目のご購入をおススメします。

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Core i5-7200Uでメモリ8GB、SSD256GBなのでどんな作業も快適です。

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バッテリーも長持ちなので、外出先でもバリバリとお仕事をされる方におすすめです。

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オフィスはマイクロソフトの2019年版で、認証済なので追加料金などナシで使用可能。

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プロダクトキーはデスクトップに置いておきます。

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天板は、写真の通りきれいです。

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キーボードは、写真の通り少しテカリがありますが比較的きれいです。

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パームレストは、写真の通りきれいです。

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液晶画面は写真の通りきれいです。

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●イラストレーター

Lenovo ideapad S540 14API

●フォトショップ

MacBook Air 13インチM2/256GB/8G/ミッドナイ/8C8CG

●YouTubeなどを見る

ASUS FX553V ゲーミングノートPC

●ネットを見る

FUJITSU FMV−LIFEBOOK UH FMVU90B1B

●簡単な画像編集

MSI Creator-Z16-A11UET-010JP(i9/32G)

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パナソニック 中古パソコン⭐️i5/8GB/Win11/Office/1TB

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最初の設定などは不要です。箱から出して、やることは、① 電源を入れる② １０秒くらい待つ③ パスワードを入力するこれだけで、写真８枚目の画面になります東芝 ダイナブック（Toshiba Dynabook） R73/Jです。今までR73は60台以上扱ってきましたが、その中でBEST５に入る状態の良さです。気になる方は、お早目のご購入をおススメします。Core i5-7200Uでメモリ8GB、SSD256GBなのでどんな作業も快適です。バッテリーも長持ちなので、外出先でもバリバリとお仕事をされる方におすすめです。オフィスはマイクロソフトの2019年版で、認証済なので追加料金などナシで使用可能。プロダクトキーはデスクトップに置いておきます。★★ 外観の特徴 ★★天板は、写真の通りきれいです。キーボードは、写真の通り少しテカリがありますが比較的きれいです。パームレストは、写真の通りきれいです。液晶画面は写真の通りきれいです。◎◎ このPCに向いていること（サクサク） ◎◎ ●ワード、エクセル、パワーポイントなど ●イラストレーター ●フォトショップ ●YouTubeなどを見る ●ネットを見る ●簡単な画像編集 ●簡単な動画編集 ●普通のゲーム△△ 向いていないこと（モタモタ） △△ ▲本格的な動画編集 ▲３Dなどのゲーム 重量 1133 gCPU Core i5-7200Uメモリ 8GBSSD 256GBOS WINDOWS 10 Pro画面サイズ 13.3 インチ1366 × 786ドライブ なしWIFI 11a 11b 11g 11n 11acBluetooth v4.2付属品 ACアダプター#windows10#office2019#toshiba#東芝#dynabook#ダイナブック#SSD#256gb#250gb#240gb#美品#第七世代#第7世代#黒色#ブラック

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【Imさん専用】MacBook Pro 13 インチ Mid 2014MacBook Pro 2020 core i5 16GB SSD1TBトルクメン様専用【美品】MacBook Air M2と周辺機器 ノートPCセット売りPanasonic XZ6 i5 7300U 256G SSD 8G タブレット【期間限定】ゲーミングノートPC RTX3060/16GB/512GB⑤富士通LIFEBOOK AH42/J Win10 office2019MacBook Pro2018/13inch/16GB/256GB【ジャンク】Apple MacBook Pro Retina13インチ i5 512GB014｜大容量！HDD750GB✨薄型白ノートパソコン✨WEBカメラ✨初心者にも