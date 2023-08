カラー···ピンク

新品未使用★レイバン サングラス RB2180F



【新品未使用】VALENTINO サングラス VA4053

20年以上前に購入したもので

★LAVID サングラス

自宅にて長期保管していた本物の18Kメガネフレームです。

No.2068メガネ EYEEYE..DENMARK【度数入り込み価格】



ブルガリ、メガネフレーム、BVLGARI、伊達眼鏡、フレーム、サングラス、めがね

フレームにK18の刻印有り

【未使用】GUCCI サングラス



【美品】フェラガモ サングラス メガネ 眼鏡 レディース ボルドー 花

使用感も少なく、特別な日に着用されては如何でしょうか!

ちょっとしたプレゼントに!メガネケース3つ、アクセサリーケース3つセット



DeuxiemeClasse EVERYDAYILIKE サングラス



Tiffany ティファニー メガネ 2153 新品

すり替え防止の為、返品は受け付けかねます。

999.9 フォーナインズ度入りメガネ



スマートオーディオグラス ライトエンターT 【新品】with 偏光クリップ



Moscott MILTZEN SUN サングラス ケース付き

サイズ

ヴィンテージ Jean Paul Gaultier サングラス vintage

54◻︎15-135

みぃ様 TIFFANY&Co. サングラス

MADE IN JAPAN

レイバンRB4171F-865/13エリカRAY-BANサングラス

28g(度入りレンズ込み)

フォーナインズ メガネフレーム



ヴィンテージ MOLYNEUX 西ドイツ製 メガネフレーム 金色



No.1616+メガネ SEIKO【度数入り込み価格】



BURBERRY バーバリー BE4250QF 327887 サングラス

即購入大歓迎です!

RayBan サングラス ベージュ RB4259F★



新品 未使用 ティファニー フレーム メガネ TF2237D-8055-48



【別注】ch!iii×KANEKO OPTICAL× BEAUTY&YOUTH

ゴールドフレーム

正規 カルティエ トリニティ 3連リング オーバルフルフレームサングラス黒 眼鏡

金縁

CHANEL シャネル サングラス アイウェア マトラッセ ココマーク ロゴ

美品

【超レア】ティファニー 正規品 ブルーライトカット PCメガネ 度なし

ワンオーナー

ミュウミュウ サングラス ハバナスクエア SMU04R Reveal

#K18

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ピンク20年以上前に購入したもので自宅にて長期保管していた本物の18Kメガネフレームです。フレームにK18の刻印有り使用感も少なく、特別な日に着用されては如何でしょうか! すり替え防止の為、返品は受け付けかねます。サイズ54◻︎15-135MADE IN JAPAN28g(度入りレンズ込み)即購入大歓迎です!ゴールドフレーム金縁美品ワンオーナー#K18

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シャネル カメリアサングラス ブラウン✖️ダークグレーTom ford トムフォード 眼鏡 伊達眼鏡 メガネフレーム新品同様 WAITING FOR THE SUN サングラス ayame希少品☆Cディオールサングラス2237(蔵出し未使用)No.1617+メガネ Guy Laroche【度数入り込み価格】新品 カルティエ Double C de 長財布新品 CH 5278 ブラックカラー 人気モデル 海外セレブ愛用ルイヴィトン ティアドロップサングラス モノグラムカルティエ Cartier サングラス ツーポイント金具Ray Banサングラス