●必ずプロフィールをご覧になってからご購入下さい

菅田将暉さんやオカモトレイジさんも愛用されている90s〜00sのoakley softwareシリーズのアノラックジャケットです。

シンプルでありながら、凝ったつくりです。

カーゴパンツやデニムなど幅広いスタイリングに合います。

小さいサイズはあまり出回っておらず、貴重なMサイズです。

@カラー

オフホワイト

@サイズ

Mサイズ(L相当)

胸囲69センチ

着丈74センチ

スノーウェアなので、かなり大きめの作りです。ドローコードで裾が絞れるため、お好みのシルエットに調節可能です。

@状態

首元のジッパーや他の箇所のジッパーのストラップは破損しています。(写真9枚目)

全て開閉に問題はありません。

背中側の所々に小さな汚れがありますが、着用に問題があるような目立った汚れはありません。(写真10枚目)

普段から古着を着られる方は気にならないかと思います。

まだまだ着用頂ける状態です。

@注意

大幅な値下げはできかねます。

中古品にご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。

返品、返金等対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。

creek noroll goofy creation jjjjound toxgo The Ennoy universal products ah.h digawe daiwa pier39 700fill aime leon dore new balance rtg and wander mountain research acg arc'teryx SALOMON サロモン KITH supreme AIME

y2k ゴアテックス オークリー テック ソフトウェア タクティカル オールド ビンテージ stussy acg シュプリーム リバースウィーブ モンベル 80s

ecwcs

エルエルビーン

エディバウアー

黒タグ

コロンビア

ノースフェイス

パタゴニア

L.L.BEAN

アメカジ

m65

m52

m51

m47

aton

ノースフェイス

ネオンサイン

ビームス

ニードルス

エンジニアードガーメンツ

シェルドシンチラ

古着

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オークリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

