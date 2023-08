#ぐでみきブランド一覧

■サイズ

表記2:Sサイズ

身幅:38cm

総丈:88cm

※全て平置き素人採寸ですので

多少の誤差はご了承ください(>_<;)

柄・デザイン···花柄

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋

チェックしてますが

撮影時や保管時の

ファーやホコリが付着していたら

申し訳ありません(´;ω;`)

目立った傷や汚れ等なく

届いたその日から気持ち良く

ご着用出来ます(◎'ω')b

バッグは付きません‼️

丁寧に包装・梱包し

24時間以内に発送致します(*`・ω・)ゞ

コンパクトに折りたたんでの

包装,発送になりますので

折りたたみジワはご了承ください。

他にも色々出品してますので

良かったら覗いてみてください(•ᵕᴗᵕ•)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#ぐでみきブランド一覧kate spade NEW YORKケイトスペードニューヨークワンピース ひざ丈ワンピースノースリーブワンピース 花柄総柄 ワッフル 可愛い 鮮やか春服 春夏 ガーリー デート二次会 合コン 女子会 お呼ばれパーティー アフティー Aライン綿 コットン サイズ2 Sサイズコメントなしの即購入OK!!■サイズ表記2:Sサイズ身幅:38cm総丈:88cm※全て平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください(>_<;)柄・デザイン···花柄袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋チェックしてますが撮影時や保管時のファーやホコリが付着していたら申し訳ありません(´;ω;`)目立った傷や汚れ等なく届いたその日から気持ち良くご着用出来ます(◎'ω')bバッグは付きません‼️丁寧に包装・梱包し24時間以内に発送致します(*`・ω・)ゞコンパクトに折りたたんでの包装,発送になりますので折りたたみジワはご了承ください。他にも色々出品してますので良かったら覗いてみてください(•ᵕᴗᵕ•)↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ぐでみきブランド一覧

