とっておきし新春福袋 ［値段交渉可］シュプリーム☆ボックスロゴ ツリーカモ ハーフジップフリース美品 スウェット

supremeのハーフジップのフリースになります。

とても綺麗な状態です。

早めに売り切りたいので値下げ交渉など写真などの追加など希望がありましたらコメントよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

