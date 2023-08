数量は多い アイスレディ 新品未使用品❣ icerady SKB-1808 光脱毛器 美容機器

新品未使用品♡

定価 33000円(税込)

■商品説明

照射回数約30万回!

長寿命ランプだからカートリッジの交換が不要。兄弟、姉妹が多くても5人まで一緒に使える十分な照射回数。

0.9秒に1回照射が可能

全身を10分間でケアできます。

連続照射が可能

うで、あしなどの広い範囲で使いやすい。ひじ、ひざなど関節まわりのカーブも丁寧にお手入れができます。

ネイルや爪の長い女性でも押しやすいボタン

手の小さい女性でも握りやすいデザイン

最先端のICE技術搭載で「痛さや違和感を感じにくく」

冷却ジェルを使わなくてもお肌への刺激を最小限に。

照射する面積や部位に合わせた アタッチメントを取りつける事によりケアしたい部分に ピンポイントに照射できます。

【化粧箱サイズ】

280×200×110mm

【質量】

celady本体約370g (化粧箱重量約1.2kg)

【定格電圧:出力電圧/電流消費電力】

AC100V-240V 50/60Hz DC12V=4A 48W

【モード(出力レベル)】

【L】単発照射/【H】連発照射(強さ5段階)/【CO】クールダウンモード(レベルなし)

【付属品】

ACアダプター、アタッチメント3個、保護用メガネ、カミソリ、取扱説明書、肌見本カード

【アタッチメント】

スキンケア用アタッチメント(柔らかい肌部分)、指・口元用アタッチメント(微細な部位)、ワキ・ビキニライン用アタッチメント(敏感な部位)

よく検品致しますが、格安にてお譲り致しますので見落としや感覚、認識の違い、に関してはご容赦お願い申し上げます

あくまでも中古品になりますので、新品のようなコンディションをお求めの方はご遠慮下さい

撮影環境により多少お色が変わって見える事がございます、心ゆくまでご質問下さいm(_ _)m

タイプ...光美容器

部位...全身

電源方式...充電交流式

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

